Моуринью: «Если Абрахам захочет вернуться в Англию, ему достаточно щелкнуть пальцами»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью убежден, что на его форварда Тэмми Абрахама есть спрос на родине.

«Если Абрахам захочет вернуться в Англию, ему достаточно просто щелкнуть пальцами. Я так счастлив за него», – сказал португалец.

24-летний Абрахам куплен «Ромой» у «Челси» летом за 40 миллионов евро.

В сезоне Серии А форвард провел 35 матчей, забил 15 голов, сделал 4 ассиста.

«Рома» вышла в финал Лиги конференций.

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