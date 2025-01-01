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Моуринью: «Если Абрахам захочет вернуться в Англию, ему достаточно щелкнуть пальцами»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью убежден, что на его форварда Тэмми Абрахама есть спрос на родине.

«Если Абрахам захочет вернуться в Англию, ему достаточно просто щелкнуть пальцами. Я так счастлив за него», – сказал португалец.

  • 24-летний Абрахам куплен «Ромой» у «Челси» летом за 40 миллионов евро.
  • В сезоне Серии А форвард провел 35 матчей, забил 15 голов, сделал 4 ассиста.
  • «Рома» вышла в финал Лиги конференций.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: твиттер Криса Уитли

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