Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Тэмми Абрахам - статистика

    #9 | Нападающий
    Имя Тэмми
    Фамилия Абрахам
    Команда Рома
    Состав Основной
    Родной город Лондон
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 2 октября 1997 (25 лет)
    Рост 190
    Стоимость:
    € 45,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    28.02.2023 62' - 90' Кремонезе 2:1 Рома Италия. Серия А, 24 тур
    23.02.2023 87' - 90' Рома 2:0 Зальцбург Лига Европы, 1/16 финала, ответный матч
    19.02.2023 1' - 15' Рома 1:0 Верона Италия. Серия А, 23 тур
    16.02.2023 1' - 74' Зальцбург 1:0 Рома Лига Европы, 1/16 финала, первый матч
    11.02.2023 1' - 83' Лечче 1:1 Рома Италия. Серия А, 22 тур
    04.02.2023 1' - 90' Рома 2:0 Эмполи Италия. Серия А, 21 тур
    6'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Рома 24 6 3 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.02.2023 62' -90' Кремонезе (Кремона) 2:1 Рома (Рим)
    19.02.2023 1' -15' Рома (Рим) 1:0 Верона (Верона)
    11.02.2023 1' -83' Лечче (Лечче) 1:1 Рома (Рим)
    04.02.2023 1' -90' Рома (Рим) 2:0 Эмполи (Эмполи)
    6'
    29.01.2023 1' -73' Наполи (Неаполь) 2:1 Рома (Рим)
    22.01.2023 1' -90' Специя (Ла Специя) 0:2 Рома (Рим)
    49'
    15.01.2023 1' -89' Рома (Рим) 2:0 Фиорентина (Флоренция)
    40' 82'
    08.01.2023 1' -90' Милан (Милан) 2:2 Рома (Рим)
    90' 90'
    04.01.2023 60' -90' Рома (Рим) 1:0 Болонья (Болонья)
    13.11.2022 1' -70' Рома (Рим) 1:1 Торино (Турин)
    09.11.2022 66' -90' Сассуоло (Сассуоло) 1:1 Рома (Рим)
    80'
    06.11.2022 1' -90' Рома (Рим) 0:1 Лацио (Рим)
    31.10.2022 1' -90' Верона (Верона) 1:3 Рома (Рим)
    23.10.2022 1' -63' Рома (Рим) 0:1 Наполи (Неаполь)
    17.10.2022 1' -68' Сампдория (Генуя) 0:1 Рома (Рим)
    09.10.2022 46' -90' Рома (Рим) 2:1 Лечче (Лечче)
    01.10.2022 58' -90' Интер (Милан) 1:2 Рома (Рим)
    18.09.2022 1' -79' Рома (Рим) 0:1 Аталанта (Бергамо)
    12.09.2022 1' -81' Эмполи (Эмполи) 1:2 Рома (Рим)
    71'
    04.09.2022 1' -77' Удинезе (Удине) 4:0 Рома (Рим)
    30.08.2022 1' -80' Рома (Рим) 3:0 Монца (Монца)
    18'
    27.08.2022 1' -90' Ювентус (Турин) 1:1 Рома (Рим)
    69'
    22.08.2022 1' -90' Рома (Рим) 1:0 Кремонезе (Кремона)
    14.08.2022 1' -68' Салернитана (Салернитана) 0:1 Рома (Рим)
    • Читайте нас: 
    11