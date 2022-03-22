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«МЮ» может купить Абрахама у «Ромы» летом. У «Челси» есть опция выкупа

«Манчестер Юнайтед» интересуется нападающим «Ромы» Тэмми Абрахамом.

По информации Football Italia со ссылкой на Il Messaggero, летом английский клуб может купить 24-летнего форварда. В «МЮ» надеются, что на Абрахама повлияет крепкая дружба с Джейдоном Санчо.

«Рома» согласится продать воспитанника «Челси», только если получит щедрое предложение. В 2023 году лондонцы смогут активировать опцию выкупа Абрахама за 80 миллионов евро.

  • Абрахам забил 23 гола и отдал 4 ассиста в 40 матчах этого сезона.
  • Его рыночная стоимость – 45 миллионов евро.

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Источник: Football Italia

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22.03.2022 22:03
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