«Рома» определилась с ценой на нападающего Тэмми Абрахама, которым интересуются «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».

Римский клуб готов продать своего игрока не менее чем за 100 миллионов фунтов.

При этом «Челси» имеет право с 2023 года выкупить форварда за 67 миллионов фунтов.

Абрахам перешел в «Рому» прошлым летом.

В этом сезоне англичанин забил 23 гола и сделал 4 ассиста в 40 матчах.

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