В Италии он нашел себя и свою игру. В Англии он снова будет в своей тени.
«Рома» определилась с ценой на нападающего Тэмми Абрахама, которым интересуются «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».
Римский клуб готов продать своего игрока не менее чем за 100 миллионов фунтов.
При этом «Челси» имеет право с 2023 года выкупить форварда за 67 миллионов фунтов.
- Абрахам перешел в «Рому» прошлым летом.
- В этом сезоне англичанин забил 23 гола и сделал 4 ассиста в 40 матчах.
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