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«Рома» готова продать Абрахама за 100 миллионов

«Рома» определилась с ценой на нападающего Тэмми Абрахама, которым интересуются «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».

Римский клуб готов продать своего игрока не менее чем за 100 миллионов фунтов.

При этом «Челси» имеет право с 2023 года выкупить форварда за 67 миллионов фунтов.

  • Абрахам перешел в «Рому» прошлым летом.
  • В этом сезоне англичанин забил 23 гола и сделал 4 ассиста в 40 матчах.

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Источник: Daily Mail

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Сегодня, 10:19
Комментарии3
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    Рейтинг: +552

    Xiko 1 час назад

    В Италии он нашел себя и свою игру. В Англии он снова будет в своей тени.

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    Рейтинг: +827

    jek718875 1 час назад

    Хороший,кто купит, не пожалеет

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    Рейтинг: +864

    Soccerdealer63 1 час назад

    Абрахам безусловно эффективен! И сейчас в РОме, и раньше в Челси. Он не "скорострел", как Роник...Тупо потому,что ТОЛЬКО НА НЕГО не работает вся команда))). Но мы легки видим, как он в каждой игре раскачивает любую оборону и всех противников вгоняет в стресс... Чем-то он напоминает манеру игры Лукаку... Очень опасный форвард, молодой и перспективный. Цена вполне адекватная)))

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