Абрахаму посоветовали перейти в «Зенит»: «Пусть подумает о том, чтобы пожить в этой потрясающей стране»

Бывший менеджер сборной России и «Зенита» Оресте Чинквини посоветовал форварду «Ромы» Тэмми Абрахаму согласиться на вариант с петербургским клубом.

«В «Роме» и «Милане» у Абрахама были хорошие и плохие моменты. Думаю, что он не смог полностью показать свой потенциал. Думаю, что он стал бы хорошим игроком для «Зенита». Но осуществить этот трансфер может быть непросто.

Петербург – потрясающий город, Россия – отличная страна. Я был очень горд работать в «Зените» и сборной России. Если у Абрахама есть возможность перейти в российский клуб, могу посоветовать ему подумать о том, чтобы поиграть и пожить в этой потрясающей стране», – сказал Чинквини.