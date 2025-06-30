Абрахаму посоветовали перейти в «Зенит»: «Пусть подумает о том, чтобы пожить в этой потрясающей стране»

Бывший менеджер сборной России и «Зенита» Оресте Чинквини посоветовал форварду «Ромы» Тэмми Абрахаму согласиться на вариант с петербургским клубом.
«В «Роме» и «Милане» у Абрахама были хорошие и плохие моменты. Думаю, что он не смог полностью показать свой потенциал. Думаю, что он стал бы хорошим игроком для «Зенита». Но осуществить этот трансфер может быть непросто.
Петербург – потрясающий город, Россия – отличная страна. Я был очень горд работать в «Зените» и сборной России. Если у Абрахама есть возможность перейти в российский клуб, могу посоветовать ему подумать о том, чтобы поиграть и пожить в этой потрясающей стране», – сказал Чинквини.
- Сообщалось, что «Зенит» готов купить игрока у «Ромы» за 20 миллионов евро и подписать с игроком контракт на 3 сезона с зарплатой 5 миллионов евро в год.
- 27-летний Абрахам с августа выступал на правах аренды за «Милан». В минувшем сезоне он провел за «россонери» 44 матча, забил 10 голов, отдал 7 передач. В начале сезона форвард также провел 1 встречу за «Рому».
- Абрахам провел 11 матчей, забил 3 гола и сделал 1 ассист в составе сборной Англии, но не привлекался в национальную команду с сентября 2022 года.
Источник: «Советский спорт»