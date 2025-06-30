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  • Абрахаму посоветовали перейти в «Зенит»: «Пусть подумает о том, чтобы пожить в этой потрясающей стране»

Абрахаму посоветовали перейти в «Зенит»: «Пусть подумает о том, чтобы пожить в этой потрясающей стране»

Сегодня, 10:32
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Бывший менеджер сборной России и «Зенита» Оресте Чинквини посоветовал форварду «Ромы» Тэмми Абрахаму согласиться на вариант с петербургским клубом.

«В «Роме» и «Милане» у Абрахама были хорошие и плохие моменты. Думаю, что он не смог полностью показать свой потенциал. Думаю, что он стал бы хорошим игроком для «Зенита». Но осуществить этот трансфер может быть непросто.

Петербург – потрясающий город, Россия – отличная страна. Я был очень горд работать в «Зените» и сборной России. Если у Абрахама есть возможность перейти в российский клуб, могу посоветовать ему подумать о том, чтобы поиграть и пожить в этой потрясающей стране», – сказал Чинквини.

  • Сообщалось, что «Зенит» готов купить игрока у «Ромы» за 20 миллионов евро и подписать с игроком контракт на 3 сезона с зарплатой 5 миллионов евро в год.
  • 27-летний Абрахам с августа выступал на правах аренды за «Милан». В минувшем сезоне он провел за «россонери» 44 матча, забил 10 голов, отдал 7 передач. В начале сезона форвард также провел 1 встречу за «Рому».
  • Абрахам провел 11 матчей, забил 3 гола и сделал 1 ассист в составе сборной Англии, но не привлекался в национальную команду с сентября 2022 года.

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Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Милан Зенит Абрахам Тэмми
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Комментарии (1)
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1751273403
Абрахам уже согласовал контракт с Турецким «Бешикташем».
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