- 29 апреля 2020
- 15:01 Лидеры второй лиги Голландии оспорят досрочное завершение сезона через суд 3
- 29 октября 2019
- 20:31 Базур, оскорбивший Слуцкого, попал в стартовый состав «Витесса» на кубковый матч 3
- 15 мая 2019
- 22:59 Видео «Аякс» стал чемпионом Голландии в рекордный 34-й раз 6
- 12 мая 2019
- 17:26 Эредивизие. «Витесс» разгромил «Де Графсхап». Команда Слуцкого гарантировала участие в плей-офф 17
- 21 января 2019
- 18:25 Два игрока «Витесса» вошли в команду недели Эредивизие по версии Whoscored
- 24 декабря 2018
- 01:54 Слуцкий – о ничьей с «Де Графсхапом»: «Мы впервые в этом сезоне показали характер» 4
- 23 декабря 2018
- 18:34 Эредивизие. «Витесс» сыграл вничью с «Де Графсхапом», команда Слуцкого дважды уступала в счете
- 16 декабря 2018
- 20:28 Эредивизие. «Аякс» забил восемь голов «Де Графсхапу», в матче два хет-трика 4
- 8 мая 2016
- 17:57 ПСВ стал чемпионом Голландии второй год подряд 3
- 20 декабря 2015
- 20:48 Ван Стее: «Де Йонг усилит «Зенит» 2