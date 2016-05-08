ПСВ стал чемпионом Голландии второй год подряд

В матче заключительного 34-го тура голландской Эредивизие ПСВ на выезде обыграл «Зволле» (3:1) и стал чемпионом страны.

Отметим, что за тур до конца чемпионата команда из Эйндховена имела равное количество очков с амстердамским «Аяксом», но при этом уступала по дополнительным показателям. Однако амстердамцы в, проходившей параллельно, игре заключительного тура потеряли очки, не сумев одолеть «Де Графсхап» (1:1).

ПСВ Эйндховен второй год подряд стал победителем Эредивизие. Красно-белые также стали 23-х кратными чемпионами Голландии.