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ПСВ стал чемпионом Голландии второй год подряд

8 мая 2016, 17:57
3

В матче заключительного 34-го тура голландской Эредивизие ПСВ на выезде обыграл «Зволле» (3:1) и стал чемпионом страны.

Отметим, что за тур до конца чемпионата команда из Эйндховена имела равное количество очков с амстердамским «Аяксом», но при этом уступала по дополнительным показателям. Однако амстердамцы в, проходившей параллельно, игре заключительного тура потеряли очки, не сумев одолеть «Де Графсхап» (1:1).

ПСВ Эйндховен второй год подряд стал победителем Эредивизие. Красно-белые также стали 23-х кратными чемпионами Голландии.

Источник: Бомбардир.ру
Голландия. Эредивизие Зволле ПСВ Аякс Де Графсхап
Комментарии (3)
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АлёшкА91
1462720533
Поздравляю ПСВ Аякс сам себе проиграл чемпионство.
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LOKOfanatik19
1462721082
Я в шоке, упустить чемпионство с предпоследней командой.... Аякс самый лузер в этом году!
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Ромарио1981
1462737850
Я в акккууууеее
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