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    Два игрока «Витесса» вошли в команду недели Эредивизие по версии Whoscored

    Аналитический и статистический портал Whoscored опубликовал команду 18-го тура чемпионата Голландии.

    Помимо прочих в нее вошли два игрока «Витесса», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, – защитник Майкел ван дер Верфф и полузащитник Мартин Эдегор. Последний отметился двумя голевыми передачами в матче с «Экселсиором» (3:2).

    Вратарь: Ворнер Хан («Херенвен»).

    Защитники: Рикардо ван: Рейн («АЗ Алкмаар»), Брам ван Полен, Кеннет Пал (оба – «Зволле»), Майкел ван дер Верфф («Витесс»).

    Полузащитники: Мартин Эдегор («Витесс»), Томас Брунс («Гронинген»), Юссеф Эль-Йебли («Де Графсхап»)

    Нападающие: Патрик Йостен («Венло»), Сам Ламмерс («Херенвен»), Фабиан Серраренс («Де Графсхап»).

    Источник: Whoscored

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    21.01.2019 18:25
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