Ван Стее: «Де Йонг усилит «Зенит»

Технический директор «Зенита» Хенк ван Стее рассказал, кто из голландских игроков входит или входил в сферу интересов питерского клуба.

«Джорджиньо Вейналдум, Мемфис Депай и Йетро Виллемс также находились в списке наших интересов. А де Йонг в нем и сейчас. Я следил за его выступлением со времен "Де Графсхапа" и уверен, что он станет усилением для нашей команды. Люк – прекрасный форвард, готовый к переходу в клуб из другой страны», – сказал ван Стее.

В 16-ти встречах текущего сезона де Йонг 14 раз поражал ворота соперников ПСВ.