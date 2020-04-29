Лидеры второй лиги Голландии оспорят досрочное завершение сезона через суд

Первые две команды второй лиги чемпионата Нидерландов – «Де Графсхап» и «Камбюр» – намерены подать в суд и оспорить решение досрочно завершить сезон.

Чемпионат Нидерландов был завершен без определения победителя. Также было решено, что команды, шедшие в высшей лиге в зоне вылета, останутся в турнире на следующий сезон. Соответственно, команды из второй лиги не получат повышение в классе.

Ранее о своем недовольстве итогами сезона заявил «Утрехт», который остался без Лиги Европы, несмотря на выход в финал Кубка страны и 6-е место по итогам завершенного сезона.