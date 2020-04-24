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    «Утрехт» пожалуется в УЕФА и суд из-за досрочного завершения сезона Эредивизие

    «Утрехт» выразил недовольство в связи с досрочным окончанием чемпионата Голландии и распределением мест в еврокубках. Команда не выступит в Лиге Европы, из-за чего пожалуется на решение футбольных властей Голландии в УЕФА.

    «Мы не согласны с распределением мест в еврокубках. Мы провели на один матч меньше, чем «Виллем II». Если бы мы выиграли матч, то обошли бы соперника. Недопустимо и то, что игнорируется Кубок Голландии, где мы дошли до финала. «Утрехт» подаст в суд и обратится в УЕФА», – заявил клуб.

    • Впервые за 75 лет в чемпионате нет победителя.
    • Ни одна команда не опустилась в низший дивизион.
    • Сезон не удалось доиграть из-за пандемии коронавируса.

    Источник: твиттер «Утрехта»

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    24.04.2020 21:50
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2293

      alarm 49 минут назад

      с таких успехом и хряки могут заявиться в комитет по защите свиней и начать хрюкать, что шансы на чемпионство они ещё не потярили)

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