«Утрехт» пожалуется в УЕФА и суд из-за досрочного завершения сезона Эредивизие

«Утрехт» выразил недовольство в связи с досрочным окончанием чемпионата Голландии и распределением мест в еврокубках. Команда не выступит в Лиге Европы, из-за чего пожалуется на решение футбольных властей Голландии в УЕФА.

«Мы не согласны с распределением мест в еврокубках. Мы провели на один матч меньше, чем «Виллем II». Если бы мы выиграли матч, то обошли бы соперника. Недопустимо и то, что игнорируется Кубок Голландии, где мы дошли до финала. «Утрехт» подаст в суд и обратится в УЕФА», – заявил клуб.