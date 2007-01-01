Сезон Эредивизие завершили досрочно без чемпиона

а можно так же - но с португалией? в уефа сказали, что досрочных не допустят до еврокубков, тогда подфартит россии, снова 3 клуба в ЛЧ, и снова без хряков, гыгы
Чемпионат Голландии решено завершить досрочно, информирует официальный сайт Эредивизие. В турнире впервые с 1945 года не будет победителя. В низший дивизион никто не опускается.
Ранее власти страны запретили проводить футбольные матчи до сентября из-за пандемии коронавируса.
- В Эредивизие лидирует «Аякс».
- В зоне вылета идут «Ден Хааг» и «Ваалвейк».
- По всему миру от коронавируса умерло более 184000 человек.