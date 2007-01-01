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    Сезон Эредивизие завершили досрочно без чемпиона

    Чемпионат Голландии решено завершить досрочно, информирует официальный сайт Эредивизие. В турнире впервые с 1945 года не будет победителя. В низший дивизион никто не опускается.

    Ранее власти страны запретили проводить футбольные матчи до сентября из-за пандемии коронавируса.

    Источник: Эредивизие

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2288

      alarm 2 часа назад

      а можно так же - но с португалией? в уефа сказали, что досрочных не допустят до еврокубков, тогда подфартит россии, снова 3 клуба в ЛЧ, и снова без хряков, гыгы

      -2
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      Рейтинг: +1324

      "supermax" > alarm 1 час назад

      тебе хоть приплачивают? я пойму если да

      2
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      Рейтинг: +2641

      Черкизовский Кот > alarm 20 минут назад

      Пускай наши команды эту 3-ю путёвку честно отвоёвывают на поле, а не в кабинетах.

      0
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      Рейтинг: +14322

      bset 2 часа назад

      Вот из низших лиг обрадуются клубы, что они, возможно, впервые за долгое время имеют шансы повыситься, а их результаты на ноль помножены.

      1
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      Рейтинг: +96

      borat-chmo 2 часа назад

      Вот и у нас надо так сделать!

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