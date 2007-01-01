Сезон Эредивизие завершили досрочно без чемпиона

Чемпионат Голландии решено завершить досрочно, информирует официальный сайт Эредивизие. В турнире впервые с 1945 года не будет победителя. В низший дивизион никто не опускается.

Ранее власти страны запретили проводить футбольные матчи до сентября из-за пандемии коронавируса.