Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?
    Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?
    2 Тест: кто ты из футбольных экспертов?
    Тест: кто ты из футбольных экспертов?
    3 Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?
    Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?

    Базур, оскорбивший Слуцкого, попал в стартовый состав «Витесса» на кубковый матч

    Стали известны стартовые составы команд на матч 1/32 Кубка Голландии между «Витессом» и «Графсхапом». В основе хозяев выйдет полузащитник Рихедли Базур, который 23 октября оскорбил главного тренера команды Леонида Слуцкого.

    «Витесс»: Лампру, Леливельд, Гаек, Дуки, Кларк, Грот, Даса, Базур, Беро, Бейтинк, Дарфалу.

    «Графсхап: Юрьюс, Тутуарима, Баас, ван Хуизен, ван Хеертум, Овусу, Брейнбург, ван ден Бомен, Вет, Хелмер, ван Мигем.

    Встреча в Арнеме начнется в 20:30 по Москве.

    Полузащитник «Витесса» Базур – Слуцкому: «***, я не хочу играть за твою команду»

    Оскорбивший Слуцкого игрок: «Рад, что команда приняла меня обратно. Я буду работать над собой»

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    29.10.2019 20:31
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4201

      Lester84 11 часов назад

      Видимо этот чувак позвонил Дзагоеву, чтоб тот опытом поделился - как с Леней такие ситуации разруливать)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +216

      Ссппааррттаакк 13 часов назад

      Базур ответил за Базар.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79363
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74307
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru