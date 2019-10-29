Базур, оскорбивший Слуцкого, попал в стартовый состав «Витесса» на кубковый матч

Стали известны стартовые составы команд на матч 1/32 Кубка Голландии между «Витессом» и «Графсхапом». В основе хозяев выйдет полузащитник Рихедли Базур, который 23 октября оскорбил главного тренера команды Леонида Слуцкого.

«Витесс»: Лампру, Леливельд, Гаек, Дуки, Кларк, Грот, Даса, Базур, Беро, Бейтинк, Дарфалу.

«Графсхап: Юрьюс, Тутуарима, Баас, ван Хуизен, ван Хеертум, Овусу, Брейнбург, ван ден Бомен, Вет, Хелмер, ван Мигем.

Встреча в Арнеме начнется в 20:30 по Москве.

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