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  • Базур, оскорбивший Слуцкого, попал в стартовый состав «Витесса» на кубковый матч

Базур, оскорбивший Слуцкого, попал в стартовый состав «Витесса» на кубковый матч

29 октября 2019, 20:31
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Стали известны стартовые составы команд на матч 1/32 Кубка Голландии между «Витессом» и «Графсхапом». В основе хозяев выйдет полузащитник Рихедли Базур, который 23 октября оскорбил главного тренера команды Леонида Слуцкого.

«Витесс»: Лампру, Леливельд, Гаек, Дуки, Кларк, Грот, Даса, Базур, Беро, Бейтинк, Дарфалу.

«Графсхап: Юрьюс, Тутуарима, Баас, ван Хуизен, ван Хеертум, Овусу, Брейнбург, ван ден Бомен, Вет, Хелмер, ван Мигем.

Встреча в Арнеме начнется в 20:30 по Москве.

Полузащитник «Витесса» Базур – Слуцкому: «***, я не хочу играть за твою команду»

Оскорбивший Слуцкого игрок: «Рад, что команда приняла меня обратно. Я буду работать над собой»

Источник: Бомбардир.ру
Голландия. Эредивизие Витесс Де Графсхап Базур Рихедли Слуцкий Леонид
Комментарии (2)
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Ссппааррттаакк
1572371552
Базур ответил за Базар.
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Lester84
1572377264
Видимо этот чувак позвонил Дзагоеву, чтоб тот опытом поделился - как с Леней такие ситуации разруливать)))
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