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  • Полузащитник «Витесса» Базур – Слуцкому: «***, я не хочу играть за твою команду»

Полузащитник «Витесса» Базур – Слуцкому: «***, я не хочу играть за твою команду»

23 октября 2019, 20:20
18

Полузащитник «Витесса» Рихедли Базур грубо высказался в адрес главного тренера команды Леонида Слуцкого.

По информации источника, в среду, 23 октября, на утренней тренировке «Витесса» Базур начал конфликтовать с нападающим команды Жей-Ройем Гротом. Заметив это, Слуцкий отправил Базура в раздевалку, после чего игрок произнес следующее: «*** (отстань), я не хочу играть за твою команду».

  • В этом сезоне Базур принял участие в девяти матчах Эредивизие и забил два гола.
  • «Витесс» идет на третьем месте в таблице чемпионата Голландии. В активе клуба из Арнема 23 очка.

Источник: AD

Algemeen Dagblad (AD) - одно из крупнейших изданий Голландии, основанное в 1946 году.

Голландия. Эредивизие Витесс Базур Рихедли Грот Жей-Рой Слуцкий Леонид
Комментарии (18)
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NotFound
1571851799
Думаю он своего добился)
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Loko_Roma
1571852375
Всякие дрова которые забили 2 мяча, возомнили себя королями 21 века. Лучше бы вспомнил как его предки рис собирали в антарктиде, сразу пыл поубавилбы.
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Skull_Boy
1571852407
Ха, довыпендривался в свое время в Аяксе, понтовался в Германии, а теперь и нахрен никому не нужен и тут еще выкобенивается
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Mister_Tomsk
1571852791
Леня его так пошлет) из скамейки не выползет)))
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GermanVo
1571852897
Таких понтарей с гонором надо наказывать. И не продавать в другой клуб, а отправлять в запас второй команды и чтоб там посидел-подумал полгодика.
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portero
1571853358
Ну и что? Главное как оно все закончится, а срывы часто у игроков бывают.
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Ауторитетный экспэрт мамо
1571854695
я бы воопшэ этго слуцкого ...на шампур бы нанизал я егорррротственницу...очкошник он по жизни...мужику так бы ни кто не сказал!!!
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juvseriy
1571856844
Березы ему объяснят что к чему)
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cska-62
1571858041
Ну, всё! Теперь начнётся толерастия на всю Голландию, которая уже стесняется своего названия и требует использовать название Нидерланды... Уже слышу: "Мсье Слуцкий, вы расист?". Ведь он занял сторону белого юного дарования, а не чернокожего!!! И забудется, чем ответило чернокожее юное дарование... Увы.
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PahaSpartak
1571934014
В 23 года кажется, что море по колено, а это без пяти минут тридцатник, когда он будет выброшен за борт, всей системой. Вряд ли топ тренера побегут к нему с вопросом, скажика божественное дарование, а я достоин ли тебя?
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