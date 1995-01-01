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    Полузащитник «Витесса» Базур – Слуцкому: «***, я не хочу играть за твою команду»

    Полузащитник «Витесса» Рихедли Базур грубо высказался в адрес главного тренера команды Леонида Слуцкого.

    По информации источника, в среду, 23 октября, на утренней тренировке «Витесса» Базур начал конфликтовать с нападающим команды Жей-Ройем Гротом. Заметив это, Слуцкий отправил Базура в раздевалку, после чего игрок произнес следующее: «*** (отстань), я не хочу играть за твою команду».

    • В этом сезоне Базур принял участие в девяти матчах Эредивизие и забил два гола.
    • «Витесс» идет на третьем месте в таблице чемпионата Голландии. В активе клуба из Арнема 23 очка.

    Источник: AD

    Algemeen Dagblad (AD) - одно из крупнейших изданий Голландии, основанное в 1946 году.

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    Комментарии12
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      Рейтинг: +3535

      Viper for CSKA 32 минуты назад

      Он уже в Вольфсбурге показал, что он умеет. Вернее, что он ничего не умеет. Так что дальше только во второй голландский дивизион.

      0
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      Рейтинг: +600

      Ауторитетный экспэрт мамо 33 минуты назад

      я бы воопшэ этго слуцкого ...на шампур бы нанизал я егорррротственницу...очкошник он по жизни...мужику так бы ни кто не сказал!!!

      -3
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      Рейтинг: +2071

      кошмарик > Ауторитетный экспэрт мамо 24 минуты назад

      ты "мужик"? вжик-вжик и опять "мужик"?

      0
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      Рейтинг: +600

      Ауторитетный экспэрт мамо > кошмарик 7 минут назад

      эээээ, ты че тама моросишь, плесень...я тибя ща так закошмарю, твой кошмарик сантиметровый больше ни когда головку не поднимет, есь)))

      -1
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      Рейтинг: +34400

      portero 56 минут назад

      Ну и что? Главное как оно все закончится, а срывы часто у игроков бывают.

      1
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      Рейтинг: +1718

      SIRIUS 2002 58 минут назад

      Думаю, ему надо подумать..

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1054

      GermanVo 1 час назад

      Таких понтарей с гонором надо наказывать. И не продавать в другой клуб, а отправлять в запас второй команды и чтоб там посидел-подумал полгодика.

      6
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      Рейтинг: +828

      Mister_Tomsk 1 час назад

      Леня его так пошлет) из скамейки не выползет)))

      -1
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      Рейтинг: +7251

      Skull_Boy 1 час назад

      Ха, довыпендривался в свое время в Аяксе, понтовался в Германии, а теперь и нахрен никому не нужен и тут еще выкобенивается

      6
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      Рейтинг: +877

      Loko_Roma 1 час назад

      Всякие дрова которые забили 2 мяча, возомнили себя королями 21 века. Лучше бы вспомнил как его предки рис собирали в антарктиде, сразу пыл поубавилбы.

      2
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      Рейтинг: +144

      NotFound 1 час назад

      Думаю он своего добился)

      5
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      Рейтинг: +115

      ALASTOR 1 час назад

      "нелицеприятно - не основываясь на лицеприятии, беспристрастно"
      А теперь решаем, что хотел сказать автор статьи..

      -1
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