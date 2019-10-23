Полузащитник «Витесса» Базур – Слуцкому: «***, я не хочу играть за твою команду»

Полузащитник «Витесса» Рихедли Базур грубо высказался в адрес главного тренера команды Леонида Слуцкого.

По информации источника, в среду, 23 октября, на утренней тренировке «Витесса» Базур начал конфликтовать с нападающим команды Жей-Ройем Гротом. Заметив это, Слуцкий отправил Базура в раздевалку, после чего игрок произнес следующее: «*** (отстань), я не хочу играть за твою команду».