Оскорбивший Слуцкого игрок: «Рад, что команда приняла меня обратно. Я буду работать над собой»

Полузащитник «Витесса» Рихедли Базур прокомментировал конфликт с командой, попросив прощения у болельщиков.
«Уважаемые болельщики, прежде всего, я хотел бы извиниться за то, что случилось. Этого не должно было произойти. Я сожалею, что выставил клуб, персонал и команду в плохом свете.
Рад, что команда приняла меня обратно после извинений, предложила вернуться. Я буду работать над собой. Хочу оставить прошлое позади и позитивно смотреть в будущее», – написал Базур в твиттере.
- 23 октября, на утренней тренировке «Витесса» Базур начал конфликтовать с нападающим команды Жей-Ройем Гротом. Заметив это, главный тренер Леонид Слуцкий отправил Базура в раздевалку, после чего игрок произнес следующее: «*** (отстань), я не хочу играть за твою команду».
- В этом сезоне Базур принял участие в девяти матчах Эредивизие и забил два гола.
- «Витесс» идет на четвертом месте в таблице чемпионата Голландии. В активе клуба из Арнема 23 очка.
Источник: твиттер Рихедли Базура