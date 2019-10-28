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    Оскорбивший Слуцкого игрок: «Рад, что команда приняла меня обратно. Я буду работать над собой»

    Полузащитник «Витесса» Рихедли Базур прокомментировал конфликт с командой, попросив прощения у болельщиков.

    «Уважаемые болельщики, прежде всего, я хотел бы извиниться за то, что случилось. Этого не должно было произойти. Я сожалею, что выставил клуб, персонал и команду в плохом свете.

    Рад, что команда приняла меня обратно после извинений, предложила вернуться. Я буду работать над собой. Хочу оставить прошлое позади и позитивно смотреть в будущее», – написал Базур в твиттере.

    • 23 октября, на утренней тренировке «Витесса» Базур начал конфликтовать с нападающим команды Жей-Ройем Гротом. Заметив это, главный тренер Леонид Слуцкий отправил Базура в раздевалку, после чего игрок произнес следующее: «*** (отстань), я не хочу играть за твою команду».
    • В этом сезоне Базур принял участие в девяти матчах Эредивизие и забил два гола.
    • «Витесс» идет на четвертом месте в таблице чемпионата Голландии. В активе клуба из Арнема 23 очка.

    Источник: твиттер Рихедли Базура

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    28.10.2019 18:51
    Комментарии4
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      Рейтинг: +181

      Patriot58 17 часов назад

      Сколько же они в Голландии курят всякой дряни! Лучше бы водки махнули, глядишь и пи..., пардон болтали всякой фигни меньше

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +1533

      Томик 19 часов назад

      Посмотрел кто это. Вот даже не сомневался, что это нигер. Просто берега совсем уже путают.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +155

      NEONFOL 19 часов назад

      В Голландии что чемпионат скучный, что новости о нём ни о чём, единственное за чем можно наблюдать за молодёжкой Аякса и Промесом, ну И Слуцкий чё то подкидывает, а таааак.....

      0
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    • ...
      Рейтинг: +8602

      Cules2013 19 часов назад

      а кому он нужен, сбитый лётчик... подавал надежды, а потом всё похерил, скорее всего сам, из-за такого подхода вот...

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