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  • Оскорбивший Слуцкого игрок: «Рад, что команда приняла меня обратно. Я буду работать над собой»

Оскорбивший Слуцкого игрок: «Рад, что команда приняла меня обратно. Я буду работать над собой»

28 октября 2019, 18:51
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Полузащитник «Витесса» Рихедли Базур прокомментировал конфликт с командой, попросив прощения у болельщиков.

«Уважаемые болельщики, прежде всего, я хотел бы извиниться за то, что случилось. Этого не должно было произойти. Я сожалею, что выставил клуб, персонал и команду в плохом свете.

Рад, что команда приняла меня обратно после извинений, предложила вернуться. Я буду работать над собой. Хочу оставить прошлое позади и позитивно смотреть в будущее», – написал Базур в твиттере.

  • 23 октября, на утренней тренировке «Витесса» Базур начал конфликтовать с нападающим команды Жей-Ройем Гротом. Заметив это, главный тренер Леонид Слуцкий отправил Базура в раздевалку, после чего игрок произнес следующее: «*** (отстань), я не хочу играть за твою команду».
  • В этом сезоне Базур принял участие в девяти матчах Эредивизие и забил два гола.
  • «Витесс» идет на четвертом месте в таблице чемпионата Голландии. В активе клуба из Арнема 23 очка.

Источник: твиттер Рихедли Базура
Голландия. Эредивизие Витесс Базур Рихедли Слуцкий Леонид
Комментарии (3)
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Cules2013
1572279679
а кому он нужен, сбитый лётчик... подавал надежды, а потом всё похерил, скорее всего сам, из-за такого подхода вот...
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NEONFOL
1572279905
В Голландии что чемпионат скучный, что новости о нём ни о чём, единственное за чем можно наблюдать за молодёжкой Аякса и Промесом, ну И Слуцкий чё то подкидывает, а таааак.....
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Томик
1572280866
Посмотрел кто это. Вот даже не сомневался, что это нигер. Просто берега совсем уже путают.
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