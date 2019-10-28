Оскорбивший Слуцкого игрок: «Рад, что команда приняла меня обратно. Я буду работать над собой»

Полузащитник «Витесса» Рихедли Базур прокомментировал конфликт с командой, попросив прощения у болельщиков.

«Уважаемые болельщики, прежде всего, я хотел бы извиниться за то, что случилось. Этого не должно было произойти. Я сожалею, что выставил клуб, персонал и команду в плохом свете.

Рад, что команда приняла меня обратно после извинений, предложила вернуться. Я буду работать над собой. Хочу оставить прошлое позади и позитивно смотреть в будущее», – написал Базур в твиттере.