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    Слуцкий – о ничьей с «Де Графсхапом»: «Мы впервые в этом сезоне показали характер» 

    Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий прокомментировал результат матча 17-го тура чемпионата Голландии против «Де Графсхапа» (2:2).

    «Мы показали характер впервые в этом сезоне. Это было настоящее дерби. Мне понравилась атмосфера. Все были включены в игру с начала и до конца.

    Матч был сложным, но я сказал парням, что им нужно биться за свою гордость так, будто они дерутся улице. Они сделали это. Это был настоящий английский матч, не голландский. В дерби такое возможно.

    Сейчас я знаю все о командном духе и о футболистах в моей команде. Во второй половине сезона будем бороться за четвертое место. Мы можем его занять, но будет нелегко», – сказал Слуцкий.

    «Витесс» занимает пятую строчку в турнирной таблице с 26 очками.

    Источник: Omroep Gelderland

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