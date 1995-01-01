Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий прокомментировал результат матча 17-го тура чемпионата Голландии против «Де Графсхапа» (2:2).

«Мы показали характер впервые в этом сезоне. Это было настоящее дерби. Мне понравилась атмосфера. Все были включены в игру с начала и до конца.

Матч был сложным, но я сказал парням, что им нужно биться за свою гордость так, будто они дерутся улице. Они сделали это. Это был настоящий английский матч, не голландский. В дерби такое возможно.

Сейчас я знаю все о командном духе и о футболистах в моей команде. Во второй половине сезона будем бороться за четвертое место. Мы можем его занять, но будет нелегко», – сказал Слуцкий.

«Витесс» занимает пятую строчку в турнирной таблице с 26 очками.