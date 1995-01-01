Эредивизие. «Витесс» разгромил «Де Графсхап». Команда Слуцкого гарантировала участие в плей-офф

«Витесс» нанес разгромное поражение «Де Графсхапу» в матче 34-го тура Эредивизие.

Арнемцы забили в ворота соперника шесть голов, пропустив лишь один.

Команда Леонида Слуцкого поднялась на пятое место и гарантировала себе участие в турнире плей-офф за право выступать в Лиге Европы на следующий сезон.

Чемпионат Голландия. Эредивизие. 34-й тур

Витесс – Де Графсхап – 6:1 (4:1)

Голы: 1:0 – Стралман, 26 (автогол); 2:0 – Бюйтинк, 38; 3:0 – Бюйтинк, 70; 4:0 – Эдегор, 72; 5:0 – Дарфалу, 80; 5:1 – Эль-Йебли, 86; 6:1 – Мусаба, 88.

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