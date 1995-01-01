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    Эредивизие. «Витесс» разгромил «Де Графсхап». Команда Слуцкого гарантировала участие в плей-офф

    «Витесс» нанес разгромное поражение «Де Графсхапу» в матче 34-го тура Эредивизие.

    Арнемцы забили в ворота соперника шесть голов, пропустив лишь один.

    Команда Леонида Слуцкого поднялась на пятое место и гарантировала себе участие в турнире плей-офф за право выступать в Лиге Европы на следующий сезон.

    Чемпионат Голландия. Эредивизие. 34-й тур

    Витесс – Де Графсхап – 6:1 (4:1)

    Голы: 1:0 – Стралман, 26 (автогол); 2:0 – Бюйтинк, 38; 3:0 – Бюйтинк, 70; 4:0 – Эдегор, 72; 5:0 – Дарфалу, 80; 5:1 – Эль-Йебли, 86; 6:1 – Мусаба, 88.

    Календарь Эредивизие

    Турнирная таблица Эредивизие

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +406

      Niko 6 минут назад

      Красава

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1438

      InterMilLano1908 21 минуту назад

      Бюйтинк очень хорош

      0
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      Рейтинг: +160

      komarinskiy 26 минут назад

      Пятый гол забил чувак с примечательной фамилией

      2
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      Рейтинг: +3589

      Агасфер 28 минут назад

      Отличный был матч! Поздравляем Л.В.Слуцкого!!!

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      Рейтинг: +19259

      афоня72 28 минут назад

      Хорошая новость, пусть набирается европейского опыта за рубежом!

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