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Италия. Серия B
Команды
Реджана 1919
Результаты
€ 5 млн
Реджана 1919
Реджо-ди-Эмилия
Италия. Серия B
Стадион:
Читта дель Триколоре
Сайт:
http://www.reggianacalcio.it
Тренер:
Вильям Виали
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Таблица
Италия. Серия В. 2025/2026
Италия. Кубок. 2025/2026
Италия. Серия В. 2024/2025
Италия. Кубок. 2024/2025
Италия. Серия В. 2023/2024
Италия. Кубок. 2023/2024
Италия. Кубок. 2020/2021
Италия. Кубок. 2009/2010
Италия. Кубок. 2008/2009
08.05 | 21:30
Реджана 1919
1 : 0
Сампдория
01.05 | 16:00
Модена
2 : 1
Реджана 1919
25.04 | 16:00
Реджана 1919
1 : 1
Палермо
19.04 | 18:15
Падова
1 : 0
Реджана 1919
12.04 | 20:30
Реджана 1919
2 : 0
Каррарезе
06.04 | 16:00
Реджана 1919
1 : 3
Пескара
22.03 | 21:30
Виртус Энтелла
3 : 0
Реджана 1919
17.03 | 22:00
Реджана 1919
0 : 0
Монца
14.03 | 17:00
Бари
4 : 1
Реджана 1919
07.03 | 19:15
Венеция
2 : 0
Реджана 1919
03.03 | 22:00
Реджана 1919
0 : 4
Зюйдтироль
28.02 | 19:15
Специя
0 : 1
Реджана 1919
22.02 | 19:15
Реджана 1919
1 : 1
Авеллино
15.02 | 19:15
Эмполи
1 : 1
Реджана 1919
10.02 | 22:00
Реджана 1919
1 : 0
Мантова
07.02 | 17:00
Катанцаро
2 : 0
Реджана 1919
01.02 | 17:00
Реджана 1919
1 : 1
Юве Стабиа
24.01 | 17:00
Фрозиноне
1 : 0
Реджана 1919
17.01 | 19:15
Реджана 1919
1 : 2
Чезена
10.01 | 17:00
Реджана 1919
1 : 3
Венеция
27.12 | 17:00
Сампдория
2 : 1
Реджана 1919
20.12 | 21:30
Пескара
2 : 1
Реджана 1919
13.12 | 17:00
Реджана 1919
1 : 2
Падова
08.12 | 17:00
Мантова
0 : 1
Реджана 1919
29.11 | 17:00
Реджана 1919
0 : 1
Фрозиноне
22.11 | 17:00
Каррарезе
0 : 0
Реджана 1919
08.11 | 17:00
Реджана 1919
0 : 0
Виртус Энтелла
01.11 | 14:30
Авеллино
4 : 3
Реджана 1919
28.10 | 22:30
Реджана 1919
1 : 0
Модена
25.10 | 16:00
Монца
3 : 1
Реджана 1919
18.10 | 16:00
Реджана 1919
3 : 1
Бари
04.10 | 20:30
Чезена
1 : 2
Реджана 1919
30.09 | 21:30
Реджана 1919
1 : 1
Специя
27.09 | 16:00
Зюйдтироль
3 : 1
Реджана 1919
20.09 | 16:00
Реджана 1919
2 : 2
Катанцаро
13.09 | 16:00
Юве Стабиа
0 : 0
Реджана 1919
29.08 | 21:30
Реджана 1919
3 : 1
Эмполи
23.08 | 22:00
Палермо
2 : 1
Реджана 1919
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