- 20 апреля 2020
- 19:51 Новая форма «Пескары» – с дельфином и радугой. Дизайнером футболки стал шестилетний мальчик 2
- 12 сентября 2017
- 11:29 Джилардино пройдет просмотр в «Монреале»
- 25 августа 2017
- 22:59 Экс-полузащитник сборной Италии Аквилани перешел в «Лас-Пальмас»
- 28 июня 2017
- 20:40 «Интер» купит беженца из Сенегала, болеющего за «Милан» 1
- 28 мая 2017
- 23:56 Серия А. «Интер» разгромил «Удинезе», «Торино» отправило пять мячей в ворота «Сассуоло» и другие результаты
- 22 мая 2017
- 23:31 Серия А. «Пескара» на своем поле обыграла «Палермо»
- 14 мая 2017
- 17:58 Серия А. Дубль Кальехона помог «Наполи» разгромить «Торино» и выйти на второе место и другие результаты
- 7 мая 2017
- 17:59 Серия А. «Лацио» и «Сампдория» забили десять мячей, «Интер» проиграл в Генуе и другие результаты 1
- 17:09 Яя Туре – в адрес Мунтари: «Вместе мы победим расизм» 3
- 14:32 Мунтари: «Судья не остановил матч против «Кальяри», потому что у него нет яиц» 1
- 6 мая 2017
- 10:29 Мунтари рад отмененной дисквалификации
- 5 мая 2017
- 22:30 Дисквалификация Мунтари за уход с поля из-за расизма отменена 8
- 3 мая 2017
- 14:15 Экс-футболист «Тоттенхэма» Крукс призвал темнокожих игроков бойкотировать матчи Серии А после скандала с Мунтари 4
- 2 мая 2017
- 22:09 Мунтари дисквалифицирован на один матч за уход с поля после оскорблений на почве расизма 1
- 20:35 FifPro вступилась за Мунтари, оскорбленного на расистской почве во время матча Серии А
- 1 мая 2017
- 19:24 Мунтари отдал свою футболку ребенку, который оскорбил его на почве расизма 14
- 01:50 Мунтари покинул поле во время матча с «Кальяри» из-за расистских выкриков 11
- 30 апреля 2017
- 18:16 Серия А. «Милан» сыграл вничью с «Кротоне», «Палермо» обыграл «Фиорентину» и другие результаты
- 25 апреля 2017
- 00:22 Серия А. «Рома» разгромила «Пескару», Салах оформил дубль 2
- 16 апреля 2017
- 00:48 Аллегри оптимистично настроен по поводу травмы Дибалы 2
- 15 апреля 2017
- 17:56 Серия А. Дубль Игуаина принес «Ювентусу» победу над «Пескарой» и другие результаты 2
- 8 апреля 2017
- 17:51 Серия А. «Эмполи» и «Пескара» победителя не выявили
- 2 апреля 2017
- 20:02 Видео Доннарумма в матче против «Пескары» пропустил гол после передачи от своего защитника 3
- 18:11 Серия А. «Аталанта» разгромила «Дженоа», «Милан» сыграл вничью с «Пескарой» и другие результаты
- 19 марта 2017
- 18:56 Серия А. «Ювентус» одержал победу над «Сампдорией» и другие результаты 3