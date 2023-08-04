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Главная
Италия. Серия B
Команды
Пескара
€ 4 млн
Пескара
Пескара
Италия. Серия B
Стадион:
Адриатико
Сайт:
http://www.pescaracalcio.com
Тренер:
Зденек Земан
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Таблица
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Победитель Евро Инсинье нашел новый клуб
30 января
«Лацио» отдал в аренду правнука Муссолини
2023.08.04 13:19
1
Новая форма «Пескары» – с дельфином и радугой. Дизайнером футболки стал шестилетний мальчик
2020.04.20 19:51
2
Джилардино пройдет просмотр в «Монреале»
2017.09.12 11:29
Экс-полузащитник сборной Италии Аквилани перешел в «Лас-Пальмас»
2017.08.25 22:59
«Интер» купит беженца из Сенегала, болеющего за «Милан»
2017.06.28 20:40
1
Серия А. «Интер» разгромил «Удинезе», «Торино» отправило пять мячей в ворота «Сассуоло» и другие результаты
2017.05.28 23:56
Серия А. «Пескара» на своем поле обыграла «Палермо»
2017.05.22 23:31
Серия А. Дубль Кальехона помог «Наполи» разгромить «Торино» и выйти на второе место и другие результаты
2017.05.14 17:58
Серия А. «Лацио» и «Сампдория» забили десять мячей, «Интер» проиграл в Генуе и другие результаты
2017.05.07 17:59
1
Яя Туре – в адрес Мунтари: «Вместе мы победим расизм»
2017.05.07 17:09
3
Мунтари: «Судья не остановил матч против «Кальяри», потому что у него нет яиц»
2017.05.07 14:32
1
Мунтари рад отмененной дисквалификации
2017.05.06 10:29
Дисквалификация Мунтари за уход с поля из-за расизма отменена
2017.05.05 22:30
8
Экс-футболист «Тоттенхэма» Крукс призвал темнокожих игроков бойкотировать матчи Серии А после скандала с Мунтари
2017.05.03 14:15
4
Мунтари дисквалифицирован на один матч за уход с поля после оскорблений на почве расизма
2017.05.02 22:09
1
FifPro вступилась за Мунтари, оскорбленного на расистской почве во время матча Серии А
2017.05.02 20:35
Мунтари отдал свою футболку ребенку, который оскорбил его на почве расизма
2017.05.01 19:24
14
Мунтари покинул поле во время матча с «Кальяри» из-за расистских выкриков
2017.05.01 01:50
11
Серия А. «Милан» сыграл вничью с «Кротоне», «Палермо» обыграл «Фиорентину» и другие результаты
2017.04.30 18:16
Серия А. «Рома» разгромила «Пескару», Салах оформил дубль
2017.04.25 00:22
2
Серия А. Дубль Игуаина принес «Ювентусу» победу над «Пескарой» и другие результаты
2017.04.15 17:56
2
Серия А. «Эмполи» и «Пескара» победителя не выявили
2017.04.08 17:51
Видео
Доннарумма в матче против «Пескары» пропустил гол после передачи от своего защитника
2017.04.02 20:02
3
Серия А. «Аталанта» разгромила «Дженоа», «Милан» сыграл вничью с «Пескарой» и другие результаты
2017.04.02 18:11
Серия А. «Ювентус» одержал победу над «Сампдорией» и другие результаты
2017.03.19 18:56
3
Серия А. «Интер» крупно победил «Аталанту», Икарди и Банега оформили по хет-трику
2017.03.12 19:15
6
Серия А. «Сампдория» одолела «Пескару», Квальярелла забил в третьем матче подряд
2017.03.04 21:58
Серия А. Гол Бакки принес «Милану» победу над «Сассуоло», «Лацио» обыграл «Удинезе» и другие результаты
2017.02.26 18:54
1
Земан не исключил варианта с приглашением Кассано в «Пескару»
2017.02.22 11:56
1
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