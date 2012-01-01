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    Пескара - таблица

    Город Пескара
    Дивизион Италия-Серия B
    Сайт http://www.pescaracalcio.com
    Стадион Адриатико
    Тренер Зденек Земан
    Турниры:
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Ювентус 38 29 4 5 77:27 +50 91
    2. Рома 38 28 3 7 90:38 +52 87
    3. Наполи 38 26 8 4 94:39 +55 86
    4. Аталанта 38 21 9 8 62:41 +21 72
    5. Лацио 38 21 7 10 74:51 +23 70
    6. Милан 38 18 9 11 57:45 +12 63
    7. Интер 38 19 5 14 72:49 +23 62
    8. Фиорентина 38 16 12 10 63:57 +6 60
    9. Торино 38 13 14 11 71:66 +5 53
    10. Сампдория 38 12 12 14 49:55 -6 48
    11. Кальяри 38 14 5 19 55:76 -21 47
    12. Сассуоло 38 13 7 18 58:63 -5 46
    13. Удинезе 38 12 9 17 47:56 -9 45
    14. Кьево 38 12 7 19 43:61 -18 43
    15. Болонья 38 11 8 19 40:58 -18 41
    16. Дженоа 38 9 9 20 38:64 -26 36
    17. Кротоне 38 9 7 22 34:58 -24 34
    18. Эмполи 38 8 8 22 29:61 -32 32
    19. Палермо 38 6 8 24 33:77 -44 26
    20. Пескара 38 3 9 26 37:81 -44 18
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Ювентус 19 18 1 0 48:9 +39 55
    2. Рома 19 16 1 2 50:18 +32 49
    3. Наполи 19 13 4 2 44:19 +25 43
    4. Аталанта 19 12 4 3 31:18 +13 40
    5. Лацио 19 12 2 5 40:23 +17 38
    6. Милан 19 12 2 5 32:20 +12 38
    7. Фиорентина 19 10 8 1 34:23 +11 38
    8. Интер 19 11 3 5 44:22 +22 36
    9. Кальяри 19 11 3 5 38:34 +4 36
    10. Торино 19 9 8 2 43:31 +12 35
    11. Сампдория 19 8 6 5 28:23 +5 30
    12. Удинезе 19 8 5 6 30:23 +7 29
    13. Болонья 19 8 2 9 24:25 -1 26
    14. Дженоа 19 6 7 6 24:24 0 25
    15. Сассуоло 19 7 3 9 27:28 -1 24
    16. Кьево 19 6 5 8 25:30 -5 23
    17. Кротоне 19 6 4 9 21:25 -4 22
    18. Эмполи 19 5 4 10 16:29 -13 19
    19. Палермо 19 4 3 12 13:30 -17 15
    20. Пескара 19 2 5 12 19:38 -19 11
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Наполи 19 13 4 2 50:20 +30 43
    2. Рома 19 12 2 5 40:20 +20 38
    3. Ювентус 19 11 3 5 29:18 +11 36
    4. Аталанта 19 9 5 5 31:23 +8 32
    5. Лацио 19 9 5 5 34:28 +6 32
    6. Интер 19 8 2 9 28:27 +1 26
    7. Милан 19 6 7 6 25:25 0 25
    8. Сассуоло 19 6 4 9 31:35 -4 22
    9. Фиорентина 19 6 4 9 29:34 -5 22
    10. Кьево 19 6 2 11 18:31 -13 20
    11. Торино 19 4 6 9 28:35 -7 18
    12. Сампдория 19 4 6 9 21:32 -11 18
    13. Удинезе 19 4 4 11 17:33 -16 16
    14. Болонья 19 3 6 10 16:33 -17 15
    15. Эмполи 19 3 4 12 13:32 -19 13
    16. Кротоне 19 3 3 13 13:33 -20 12
    17. Кальяри 19 3 2 14 17:42 -25 11
    18. Дженоа 19 3 2 14 14:40 -26 11
    19. Палермо 19 2 5 12 20:47 -27 11
    20. Пескара 19 1 4 14 18:43 -25 7
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