Турниры:
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Ювентус
|38
|29
|4
|5
|77:27
|+50
|91
|2.
|Рома
|38
|28
|3
|7
|90:38
|+52
|87
|3.
|Наполи
|38
|26
|8
|4
|94:39
|+55
|86
|4.
|Аталанта
|38
|21
|9
|8
|62:41
|+21
|72
|5.
|Лацио
|38
|21
|7
|10
|74:51
|+23
|70
|6.
|Милан
|38
|18
|9
|11
|57:45
|+12
|63
|7.
|Интер
|38
|19
|5
|14
|72:49
|+23
|62
|8.
|Фиорентина
|38
|16
|12
|10
|63:57
|+6
|60
|9.
|Торино
|38
|13
|14
|11
|71:66
|+5
|53
|10.
|Сампдория
|38
|12
|12
|14
|49:55
|-6
|48
|11.
|Кальяри
|38
|14
|5
|19
|55:76
|-21
|47
|12.
|Сассуоло
|38
|13
|7
|18
|58:63
|-5
|46
|13.
|Удинезе
|38
|12
|9
|17
|47:56
|-9
|45
|14.
|Кьево
|38
|12
|7
|19
|43:61
|-18
|43
|15.
|Болонья
|38
|11
|8
|19
|40:58
|-18
|41
|16.
|Дженоа
|38
|9
|9
|20
|38:64
|-26
|36
|17.
|Кротоне
|38
|9
|7
|22
|34:58
|-24
|34
|18.
|Эмполи
|38
|8
|8
|22
|29:61
|-32
|32
|19.
|Палермо
|38
|6
|8
|24
|33:77
|-44
|26
|20.
|Пескара
|38
|3
|9
|26
|37:81
|-44
|18
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Ювентус
|19
|18
|1
|0
|48:9
|+39
|55
|2.
|Рома
|19
|16
|1
|2
|50:18
|+32
|49
|3.
|Наполи
|19
|13
|4
|2
|44:19
|+25
|43
|4.
|Аталанта
|19
|12
|4
|3
|31:18
|+13
|40
|5.
|Лацио
|19
|12
|2
|5
|40:23
|+17
|38
|6.
|Милан
|19
|12
|2
|5
|32:20
|+12
|38
|7.
|Фиорентина
|19
|10
|8
|1
|34:23
|+11
|38
|8.
|Интер
|19
|11
|3
|5
|44:22
|+22
|36
|9.
|Кальяри
|19
|11
|3
|5
|38:34
|+4
|36
|10.
|Торино
|19
|9
|8
|2
|43:31
|+12
|35
|11.
|Сампдория
|19
|8
|6
|5
|28:23
|+5
|30
|12.
|Удинезе
|19
|8
|5
|6
|30:23
|+7
|29
|13.
|Болонья
|19
|8
|2
|9
|24:25
|-1
|26
|14.
|Дженоа
|19
|6
|7
|6
|24:24
|0
|25
|15.
|Сассуоло
|19
|7
|3
|9
|27:28
|-1
|24
|16.
|Кьево
|19
|6
|5
|8
|25:30
|-5
|23
|17.
|Кротоне
|19
|6
|4
|9
|21:25
|-4
|22
|18.
|Эмполи
|19
|5
|4
|10
|16:29
|-13
|19
|19.
|Палермо
|19
|4
|3
|12
|13:30
|-17
|15
|20.
|Пескара
|19
|2
|5
|12
|19:38
|-19
|11
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Наполи
|19
|13
|4
|2
|50:20
|+30
|43
|2.
|Рома
|19
|12
|2
|5
|40:20
|+20
|38
|3.
|Ювентус
|19
|11
|3
|5
|29:18
|+11
|36
|4.
|Аталанта
|19
|9
|5
|5
|31:23
|+8
|32
|5.
|Лацио
|19
|9
|5
|5
|34:28
|+6
|32
|6.
|Интер
|19
|8
|2
|9
|28:27
|+1
|26
|7.
|Милан
|19
|6
|7
|6
|25:25
|0
|25
|8.
|Сассуоло
|19
|6
|4
|9
|31:35
|-4
|22
|9.
|Фиорентина
|19
|6
|4
|9
|29:34
|-5
|22
|10.
|Кьево
|19
|6
|2
|11
|18:31
|-13
|20
|11.
|Торино
|19
|4
|6
|9
|28:35
|-7
|18
|12.
|Сампдория
|19
|4
|6
|9
|21:32
|-11
|18
|13.
|Удинезе
|19
|4
|4
|11
|17:33
|-16
|16
|14.
|Болонья
|19
|3
|6
|10
|16:33
|-17
|15
|15.
|Эмполи
|19
|3
|4
|12
|13:32
|-19
|13
|16.
|Кротоне
|19
|3
|3
|13
|13:33
|-20
|12
|17.
|Кальяри
|19
|3
|2
|14
|17:42
|-25
|11
|18.
|Дженоа
|19
|3
|2
|14
|14:40
|-26
|11
|19.
|Палермо
|19
|2
|5
|12
|20:47
|-27
|11
|20.
|Пескара
|19
|1
|4
|14
|18:43
|-25
|7