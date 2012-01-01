Турниры:
Италия. Серия А (2016/2017)
|38 тур
|28 мая, воскресенье
|21:45
|Фиорентина
|2:2
|Пескара
|37 тур
|22 мая, понедельник
|21:45
|Пескара
|2:0
|Палермо
|36 тур
|14 мая, воскресенье
|16:00
|Болонья
|3:1
|Пескара
|35 тур
|7 мая, воскресенье
|16:00
|Пескара
|0:1
|Кротоне
|34 тур
|30 апреля, воскресенье
|16:00
|Кальяри
|1:0
|Пескара
|33 тур
|24 апреля, понедельник
|21:45
|Пескара
|1:4
|Рома
|32 тур
|15 апреля, суббота
|16:00
|Пескара
|0:2
|Ювентус
|31 тур
|8 апреля, суббота
|16:00
|Эмполи
|1:1
|Пескара
|30 тур
|2 апреля, воскресенье
|16:00
|Пескара
|1:1
|Милан
|29 тур
|19 марта, воскресенье
|17:00
|Аталанта
|3:0
|Пескара
|28 тур
|12 марта, воскресенье
|17:00
|Пескара
|1:3
|Удинезе
|27 тур
|4 марта, суббота
|20:00
|Сампдория
|3:1
|Пескара
|26 тур
|26 февраля, воскресенье
|17:00
|Кьево
|2:0
|Пескара
|25 тур
|19 февраля, воскресенье
|17:00
|Пескара
|5:0
|Дженоа
|24 тур
|12 февраля, воскресенье
|17:00
|Торино
|5:3
|Пескара
|23 тур
|5 февраля, воскресенье
|17:00
|Пескара
|2:6
|Лацио
|19 тур
|1 февраля, среда
|22:45
|Пескара
|1:2
|Фиорентина
|22 тур
|28 января, суббота
|22:45
|Интер
|3:0
|Пескара
|21 тур
|22 января, воскресенье
|17:00
|Пескара
|1:3
|Сассуоло
|20 тур
|15 января, воскресенье
|17:00
|Наполи
|3:1
|Пескара
|18 тур
|22 декабря, четверг
|22:45
|Палермо
|1:1
|Пескара
|17 тур
|18 декабря, воскресенье
|17:00
|Пескара
|0:3
|Болонья
|16 тур
|10 декабря, суббота
|20:00
|Кротоне
|2:1
|Пескара
|15 тур
|4 декабря, воскресенье
|17:00
|Пескара
|1:1
|Кальяри
|14 тур
|27 ноября, воскресенье
|22:45
|Рома
|3:2
|Пескара
|13 тур
|19 ноября, суббота
|22:45
|Ювентус
|3:0
|Пескара
|12 тур
|6 ноября, воскресенье
|14:30
|Пескара
|0:4
|Эмполи
|11 тур
|30 октября, воскресенье
|17:00
|Милан
|1:0
|Пескара
|10 тур
|26 октября, среда
|21:45
|Пескара
|0:1
|Аталанта
|9 тур
|23 октября, воскресенье
|13:30
|Удинезе
|3:1
|Пескара
|8 тур
|15 октября, суббота
|19:00
|Пескара
|1:1
|Сампдория
|7 тур
|1 октября, суббота
|19:00
|Пескара
|0:2
|Кьево
|6 тур
|25 сентября, воскресенье
|16:00
|Дженоа
|1:1
|Пескара
|5 тур
|21 сентября, среда
|21:45
|Пескара
|0:0
|Торино
|4 тур
|17 сентября, суббота
|19:00
|Лацио
|3:0
|Пескара
|3 тур
|11 сентября, воскресенье
|21:45
|Пескара
|1:2
|Интер
|2 тур
|28 августа, воскресенье
|21:45
|Сассуоло
|0:3
|Пескара
|
Тех. поражение
|1 тур
|21 августа, воскресенье
|21:45
|Пескара
|2:2
|Наполи