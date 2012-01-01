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Италия. Серия B
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Пескара
Результаты
€ 4 млн
Пескара - результаты матчей
Пескара
Италия. Серия B
Стадион:
Адриатико
Сайт:
http://www.pescaracalcio.com
Тренер:
Зденек Земан
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Таблица
Италия. Серия В. 2025/2026
Италия. Кубок. 2025/2026
Италия. Кубок. 2020/2021
Италия. Кубок. 2019/2020
Италия. Кубок. 2018/2019
Италия. Кубок. 2017/2018
Италия. Серия А. 2016/2017
Италия. Кубок. 2016/2017
Италия. Кубок. 2015/2016
Италия. Кубок. 2014/2015
Италия. Кубок. 2013/2014
Италия. Серия А. 2012/2013
Италия. Кубок. 2012/2013
08.05 | 21:30
Пескара
1 : 1
Специя
01.05 | 16:00
Падова
1 : 0
Пескара
25.04 | 16:00
Пескара
1 : 1
Юве Стабиа
19.04 | 16:00
Каррарезе
2 : 2
Пескара
11.04 | 16:00
Пескара
1 : 2
Сампдория
06.04 | 16:00
Реджана 1919
1 : 3
Пескара
22.03 | 17:00
Эмполи
4 : 2
Пескара
18.03 | 22:00
Пескара
3 : 0
Виртус Энтелла
15.03 | 19:15
Зюйдтироль
0 : 0
Пескара
08.03 | 21:30
Пескара
4 : 0
Бари
04.03 | 22:00
Фрозиноне
2 : 2
Пескара
01.03 | 17:00
Пескара
2 : 1
Палермо
21.02 | 17:00
Венеция
3 : 2
Пескара
15.02 | 21:30
Авеллино
0 : 1
Пескара
10.02 | 22:00
Пескара
0 : 2
Катанцаро
06.02 | 22:30
Чезена
2 : 0
Пескара
31.01 | 19:15
Пескара
2 : 2
Мантова
24.01 | 17:00
Монца
3 : 0
Пескара
18.01 | 17:00
Пескара
0 : 2
Модена
10.01 | 19:15
Юве Стабиа
2 : 2
Пескара
27.12 | 14:30
Специя
2 : 1
Пескара
20.12 | 21:30
Пескара
2 : 1
Реджана 1919
14.12 | 19:15
Пескара
1 : 2
Фрозиноне
08.12 | 19:15
Бари
1 : 1
Пескара
29.11 | 17:00
Пескара
0 : 1
Падова
21.11 | 22:30
Катанцаро
3 : 3
Пескара
09.11 | 19:15
Пескара
0 : 2
Монца
01.11 | 21:30
Палермо
5 : 0
Пескара
28.10 | 22:30
Пескара
1 : 1
Авеллино
25.10 | 16:00
Виртус Энтелла
1 : 1
Пескара
18.10 | 16:00
Пескара
2 : 2
Каррарезе
05.10 | 18:15
Сампдория
4 : 1
Пескара
01.10 | 21:30
Пескара
1 : 1
Зюйдтироль
28.09 | 18:15
Модена
2 : 1
Пескара
21.09 | 18:15
Пескара
4 : 0
Эмполи
13.09 | 16:00
Пескара
2 : 2
Венеция
30.08 | 20:00
Мантова
2 : 1
Пескара
22.08 | 21:30
Пескара
1 : 3
Чезена
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