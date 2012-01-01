Италия. Серия В. 2025/2026 Италия. Кубок. 2025/2026 Италия. Кубок. 2020/2021 Италия. Кубок. 2019/2020 Италия. Кубок. 2018/2019 Италия. Кубок. 2017/2018 Италия. Серия А. 2016/2017 Италия. Кубок. 2016/2017 Италия. Кубок. 2015/2016 Италия. Кубок. 2014/2015 Италия. Кубок. 2013/2014 Италия. Серия А. 2012/2013 Италия. Кубок. 2012/2013