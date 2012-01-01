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    Пескара - результаты

    Город Пескара
    Дивизион Италия-Серия B
    Сайт http://www.pescaracalcio.com
    Стадион Адриатико
    Тренер Зденек Земан
    Турниры:
    Италия. Серия А (2016/2017)
    38 тур
    		28 мая, воскресенье 21:45 Фиорентина 2:2 Пескара
    37 тур
    		22 мая, понедельник 21:45 Пескара 2:0 Палермо
    36 тур
    		14 мая, воскресенье 16:00 Болонья 3:1 Пескара
    35 тур
    		7 мая, воскресенье 16:00 Пескара 0:1 Кротоне
    34 тур
    		30 апреля, воскресенье 16:00 Кальяри 1:0 Пескара
    33 тур
    		24 апреля, понедельник 21:45 Пескара 1:4 Рома
    32 тур
    		15 апреля, суббота 16:00 Пескара 0:2 Ювентус
    31 тур
    		8 апреля, суббота 16:00 Эмполи 1:1 Пескара
    30 тур
    		2 апреля, воскресенье 16:00 Пескара 1:1 Милан
    29 тур
    		19 марта, воскресенье 17:00 Аталанта 3:0 Пескара
    28 тур
    		12 марта, воскресенье 17:00 Пескара 1:3 Удинезе
    27 тур
    		4 марта, суббота 20:00 Сампдория 3:1 Пескара
    26 тур
    		26 февраля, воскресенье 17:00 Кьево 2:0 Пескара
    25 тур
    		19 февраля, воскресенье 17:00 Пескара 5:0 Дженоа
    24 тур
    		12 февраля, воскресенье 17:00 Торино 5:3 Пескара
    23 тур
    		5 февраля, воскресенье 17:00 Пескара 2:6 Лацио
    19 тур
    		1 февраля, среда 22:45 Пескара 1:2 Фиорентина
    22 тур
    		28 января, суббота 22:45 Интер 3:0 Пескара
    21 тур
    		22 января, воскресенье 17:00 Пескара 1:3 Сассуоло
    20 тур
    		15 января, воскресенье 17:00 Наполи 3:1 Пескара
    18 тур
    		22 декабря, четверг 22:45 Палермо 1:1 Пескара
    17 тур
    		18 декабря, воскресенье 17:00 Пескара 0:3 Болонья
    16 тур
    		10 декабря, суббота 20:00 Кротоне 2:1 Пескара
    15 тур
    		4 декабря, воскресенье 17:00 Пескара 1:1 Кальяри
    14 тур
    		27 ноября, воскресенье 22:45 Рома 3:2 Пескара
    13 тур
    		19 ноября, суббота 22:45 Ювентус 3:0 Пескара
    12 тур
    		6 ноября, воскресенье 14:30 Пескара 0:4 Эмполи
    11 тур
    		30 октября, воскресенье 17:00 Милан 1:0 Пескара
    10 тур
    		26 октября, среда 21:45 Пескара 0:1 Аталанта
    9 тур
    		23 октября, воскресенье 13:30 Удинезе 3:1 Пескара
    8 тур
    		15 октября, суббота 19:00 Пескара 1:1 Сампдория
    7 тур
    		1 октября, суббота 19:00 Пескара 0:2 Кьево
    6 тур
    		25 сентября, воскресенье 16:00 Дженоа 1:1 Пескара
    5 тур
    		21 сентября, среда 21:45 Пескара 0:0 Торино
    4 тур
    		17 сентября, суббота 19:00 Лацио 3:0 Пескара
    3 тур
    		11 сентября, воскресенье 21:45 Пескара 1:2 Интер
    2 тур
    		28 августа, воскресенье 21:45 Сассуоло 0:3 Пескара
    Тех. поражение
    1 тур
    		21 августа, воскресенье 21:45 Пескара 2:2 Наполи
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