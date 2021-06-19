Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Зденек Земан

    Тренер
    Имя Зденек
    Фамилия Земан
    Команда Пескара
    Гражданство Чехия
    Дата рождения 12 мая 1947
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Пескара 1 0 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    28.10.2020 Парма 3 : 1 Пескара
    • Читайте нас: 
    11