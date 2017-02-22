Земан не исключил варианта с приглашением Кассано в «Пескару»

Главный тренер «Пескары» Зденек Земан рассматривает вариант приглашения экс-форварда сборной Италии Антонио Кассано.

«Кассано? Посмотрим. Для начала нам стоит разобраться с тем, что я смогу получить от него как от футболиста. Но никогда не нужно торопиться говорить «никогда», – приводит слова Земана La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что в январе Кассано расторг контракт с «Сампдорией», став свободным агентом, но пока так и не нашел себе клуб для продолжения карьеры.