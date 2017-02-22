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    Земан не исключил варианта с приглашением Кассано в «Пескару»

    Главный тренер «Пескары» Зденек Земан рассматривает вариант приглашения экс-форварда сборной Италии Антонио Кассано.

    «Кассано? Посмотрим. Для начала нам стоит разобраться с тем, что я смогу получить от него как от футболиста. Но никогда не нужно торопиться говорить «никогда», – приводит слова Земана La Gazzetta dello Sport.

    Напомним, что в январе Кассано расторг контракт с «Сампдорией», став свободным агентом, но пока так и не нашел себе клуб для продолжения карьеры.

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.02.2017 11:56
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 22 февраля 2017, 12:17

      В Россию надо ехать...тот же ЦСКА и локо будут прыгать от радости

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