Земан не исключил варианта с приглашением Кассано в «Пескару»

В Россию надо ехать...тот же ЦСКА и локо будут прыгать от радости
Главный тренер «Пескары» Зденек Земан рассматривает вариант приглашения экс-форварда сборной Италии Антонио Кассано.
«Кассано? Посмотрим. Для начала нам стоит разобраться с тем, что я смогу получить от него как от футболиста. Но никогда не нужно торопиться говорить «никогда», – приводит слова Земана La Gazzetta dello Sport.
Напомним, что в январе Кассано расторг контракт с «Сампдорией», став свободным агентом, но пока так и не нашел себе клуб для продолжения карьеры.