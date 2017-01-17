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    Земан: «Предложение из Китая? У меня пока есть деньги на еду»

    Бывший главный тренер «Лацио», «Ромы» и «Кальяри» Зденек Земан отметил, что его не привлекло бы предложение от китайского клуба, несмотря на финансовую составляющую.

    «Я не получал предложений из Китая, но случись подобное я бы все равно ответил отказом. У меня пока есть деньги на еду.

    Мысли о возвращении к тренерской работе меня не посещали. Ко мне обращались из некоторых клубов, но я хочу найти команду, где президент не будет лезть в тренировочный процесс. В настоящее время таких немного осталось», – сказал Земан.

    Последним местом работы 69-летнего специалиста был швейцарский «Лугано», который он покинул по окончании минувшего сезона.

    Источник: Football Italia

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    17.01.2017 23:46
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +175

      Freux 18 января 2017, 05:41

      Хорошо ответил

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +997

      egrrr 18 января 2017, 00:06

      Нравится фраза: "я не получал предложения, НО ")))

      я не знаю, НО)))

      0
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