Земан: «Предложение из Китая? У меня пока есть деньги на еду»

Бывший главный тренер «Лацио», «Ромы» и «Кальяри» Зденек Земан отметил, что его не привлекло бы предложение от китайского клуба, несмотря на финансовую составляющую.

«Я не получал предложений из Китая, но случись подобное я бы все равно ответил отказом. У меня пока есть деньги на еду.

Мысли о возвращении к тренерской работе меня не посещали. Ко мне обращались из некоторых клубов, но я хочу найти команду, где президент не будет лезть в тренировочный процесс. В настоящее время таких немного осталось», – сказал Земан.

Последним местом работы 69-летнего специалиста был швейцарский «Лугано», который он покинул по окончании минувшего сезона.