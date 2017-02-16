Земан стал главным тренером «Пескары»

Пресс-служба аутсайдера чемпионата Италии «Пескары» объявила о назначении Зденека Земана на пост главного тренера команды. Завтра состоится первая пресс-конференция специалиста в новом качестве.

За 52 года тренерской карьеры Земан возглавлял «Парму», «Фоджу», «Лацио», «Рому» и другие итальянские клубы. Предыдущим местом работы чехословацкого тренера был швейцарский «Лугано».

После 24-х туров Серии А «Пескара» занимает последнее место в турнирной таблице, имея в активе девять баллов.