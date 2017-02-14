Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Зденек – основной претендент на пост главного тренера «Пескары»

    Экс-главный тренер «Ромы», «Наполи» и «Лечче» Зденек Земан является главным претендентом на то, чтобы возглавить «Пескару». Напомним, сегодня «дельфины» объявили о расставании с Массимо Оддо.

    В качестве других кандидатов на вакантную должность рассматриваются бывший рулевой «Дженоа» Фабио Ливерани, экс-наставник «Ливорно» и «Тернаны» Кристиан Пануччи, а также тренер молодежной команды Давиде Рушитти.

    После 24-х туров «Пескара» занимает последнюю строчку в турнирной таблице, имея в своем активе всего девять очков.

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.02.2017 23:48
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11