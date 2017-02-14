Зденек – основной претендент на пост главного тренера «Пескары»

Экс-главный тренер «Ромы», «Наполи» и «Лечче» Зденек Земан является главным претендентом на то, чтобы возглавить «Пескару». Напомним, сегодня «дельфины» объявили о расставании с Массимо Оддо.

В качестве других кандидатов на вакантную должность рассматриваются бывший рулевой «Дженоа» Фабио Ливерани, экс-наставник «Ливорно» и «Тернаны» Кристиан Пануччи, а также тренер молодежной команды Давиде Рушитти.

После 24-х туров «Пескара» занимает последнюю строчку в турнирной таблице, имея в своем активе всего девять очков.