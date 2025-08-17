Статистика по турнирам

Италия. Кубок 2025/2026 Италия. Серия В 2025/2026 Италия. Кубок 2020/2021 Италия. Кубок 2019/2020 Италия. Серия А 2016/2017 Италия. Кубок 2014/2015 Италия. Серия А 2014/2015 Товарищеские матчи 2014 Италия. Кубок 2012/2013 Италия. Серия А 2012/2013 Товарищеские матчи 2012