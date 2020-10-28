Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Зденек Земан - статистика

    Тренер
    Имя Зденек
    Фамилия Земан
    Команда Пескара
    Гражданство Чехия
    Дата рождения 12 мая 1947
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Пескара 1 0 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    28.10.2020 Парма 3 : 1 Пескара
    • Читайте нас: 