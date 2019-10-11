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Земан: «Сарри или Конте? Сарри, но в «Наполи»

11 октября 2019, 11:47
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Бывший главный тренер «Ромы» и «Лацио» Зденек Земан объяснил, почему не верит, что «Ювентус» в этом сезоне станет чемпионом Италии.

«Сарри или Конте? Сарри, но в «Наполи». Не уверен, что он сможет побеждать в Турине. Потребуется время на адаптацию, а он ждет от футболистов игры в одно касание, правильного движения.

Из проблем «Ромы» выделю слабую подготовку перед сезоном. Поездки в Америку. Нужно 40 дней, чтобы подготовить команду в физическом плане. А теперь клубы сразу начинают играть товарищеские матчи», – заявил Земан.

  • «Ювентус» – лидер чемпионата Италии.
  • В матче 7-го тура туринцы обыграли «Интер» (2:1), который ранее возглавлял таблицу Серии А.

Источник: Il Messaggero
Италия. Серия А Ювентус Интер Земан Зденек Сарри Маурицио
Комментарии (1)
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Я - легенда
1570798893
Ну, в товарищеских матчах они и готовятся.
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