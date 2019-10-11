Земан: «Сарри или Конте? Сарри, но в «Наполи»

Бывший главный тренер «Ромы» и «Лацио» Зденек Земан объяснил, почему не верит, что «Ювентус» в этом сезоне станет чемпионом Италии.
«Сарри или Конте? Сарри, но в «Наполи». Не уверен, что он сможет побеждать в Турине. Потребуется время на адаптацию, а он ждет от футболистов игры в одно касание, правильного движения.
Из проблем «Ромы» выделю слабую подготовку перед сезоном. Поездки в Америку. Нужно 40 дней, чтобы подготовить команду в физическом плане. А теперь клубы сразу начинают играть товарищеские матчи», – заявил Земан.
- «Ювентус» – лидер чемпионата Италии.
- В матче 7-го тура туринцы обыграли «Интер» (2:1), который ранее возглавлял таблицу Серии А.
Источник: Il Messaggero