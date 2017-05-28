Серия А. «Интер» разгромил «Удинезе», «Торино» отправило пять мячей в ворота «Сассуоло» и другие результаты

В рамках заключительного тура Серии А «Интер» на своем поле забил пять мячей в ворота «Удинезе», хет-трик Грегор Дефреля не помог «Сассуоло» в матче с «Торино», «Фиорентина» не смогла победить «Пескару».

Италия. Серия А. 38-й тур

Интер – Удинезе – 5:2 (3:0)

Голы: 1:0 – Эдер, 5; 2:0 – Перишич, 18; 3:0 – Брозович, 4:0 – Эдер, 54; 4:1 – Балич, 76; 5:1 – Анджелла, 78 (в свои ворота); 5:2 – Сапата, 90.

Торино – Сассуоло – 5:3 (3:2)

Голы: 1:0 – Бойе, 6; 1:1 – Дефрель, 14; 2:1 – Базелли, 22; 2:2 – Дефрель, 40; 3:2 – Де Сильвестри, 45; 4:2 – Фальке, 57; 5:2 – Белотти, 79; 5:3 – Дефрель, 81.

Фиорентина – Пескара – 2:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Капрари, 15; 1:1 – Сапонара, 66; 1:2 – Баэбек, 65; 2:2 – Весино, 85.

Палермо – Эмполи – 2:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Несторовски, 76; 2:0 – Энрике, 84; 2:1 – Крунич, 87.

Кротоне – Лацио – 3:1 (2:1)

Голы: 1:0 – Налини, 14; 2:0 – Фальчинелли, 22; 2:1 – Иммобиле, 26 (с пенальти); 3:1 – Налини, 60.

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