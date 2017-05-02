FifPro вступилась за Мунтари, оскорбленного на расистской почве во время матча Серии А

Встреча 34-го тура чемпионата Италии между «Кальяри» и «Пескарой» завершилась вничью 1:1. Полузащитник Салли Мунтари на 89-й минуте покинул поле по собственной инициативе. Игрок сообщил судье о расистских выкриках в свой адрес. Позже ганец отдал игровую майку ребенку, который оскорбил его.

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FifPro) выступила с официальным заявлением по поводу данного случая.

«Призываем футбольные власти Италии прислушаться к версии Салли Мунтари и узнать, почему ситуация была проигнорирована арбитром, после чего принять меры для предотвращения подобных эпизодов в будущем. FifPro считает, что желтая карточка Мунтари должна быть аннулирована. Мунтари воспользовался своим правом обратиться к главному судье матча Даниэлле Минелли с жалобой и просьбой разрешить ситуацию.

Игроки должны без смущения обращаться к судьям по любому вопросу, особенно когда речь идет об оскорблениях на расистской почве. В таких ситуациях футболист не должен чувствовать необходимости принимать решение самостоятельно. Мунтари был вынужден сделать это, не получив должной реакции на свое обращение. Профессиональные футболисты должны чувствовать защиту со стороны представителей футбольной власти, когда речь идет о любом проявлении неуважения», – говорится в сообщении федерации.