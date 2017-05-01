Мунтари отдал свою футболку ребенку, который оскорбил его на почве расизма

В матче 34-го тура «Пескара» на выезде уступила «Кальяри» со счетом 0:1.

На 89-й минуте полузащитник гостей Салли Мунтари покинул поле по собственной инициативе. Ганец сообщил арбитру о том, что слышал расистские выкрики с трибун в свой адрес. Футболист отдал свою игровую футболку ребенку, который оскорбил его.

«Я должен был дать ему пример, чтобы он вел себя хорошо, когда вырастет», – прокомментировал действие 32-летний игрок.

В нынешнем сезоне Мунтари забил один гол в девяти матчах.