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Экс-футболист «Тоттенхэма» Крукс призвал темнокожих игроков бойкотировать матчи Серии А после скандала с Мунтари

3 мая 2017, 14:15
4

Полузащитник «Пескары» Салли Мунтари самостоятельно ушел с поля в матче 34-го тура Серии А против «Кальяри» (0:1). Предварительно ганец сообщил арбитру о расистских выкриках в свой адрес. 2 мая футболист был дисквалифицирован на один матч за нарушение регламента.

Бывший нападающий «Тоттенхэма» и молодежной сборной Англии Гарт Кукс призвал темнокожих игроков итальянского чемпионата бойкотировать матчи турнира до момента, пока дисквалификация Мунтари не будет отменена. Англичанин выступил с таким заявлением через сайт организации Kick It Out, которая борется против дискриминации в футболе.

Ранее инцидент прокомментировала FifPro.

Источник: Twitter
Италия. Серия А Англия. Премьер-лига Тоттенхэм Пескара Мунтари Салли
Комментарии (4)
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Asbjorn
1493811296
какие ранимые негры
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SnoopiDu
1493811746
выскажу СВОЕ скромное мнение. Так вот Когда ФИГУ перешел из Барсы в Реал и играл на НОУКАМП и его поносили и засирали весь матч(а это 100 тысяч без малого), а еще когда он подовал угловые кидали бутылками от вики зажигалками всяким мусором и даже головой от свиньи, он как МУЖЫК играл! Комуто из темнокожих игроков кинули банан в матче чемпионата России, так он его взял и сьел.
А то что сделал Мунтари, это не поступок мужчины, подвести свою команду при счете 0-1 и уйти когда у команды не осталось замен, чтобы его заменить даже.
Вообщем поступок маленькой девочи или очень неуверенного в себе человека.
А самая БОМБА это то, что когда его спросили кто это сделал, он сказал какието дети меня оскорбляли -))))
ЭТО ПСЦ взрослый мужик обижаеться на детей!!! КОРОЧЕ вся эта ситуация ЦЫРК!
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JohnOxford
1493826932
По-человечески нужно жить. Люди думают,что,живя на этой маленькой планете,в огромной вселенной,являются теми,кого видят в своем узком воображении.
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