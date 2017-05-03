Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Экс-футболист «Тоттенхэма» Крукс призвал темнокожих игроков бойкотировать матчи Серии А после скандала с Мунтари

    Полузащитник «Пескары» Салли Мунтари самостоятельно ушел с поля в матче 34-го тура Серии А против «Кальяри» (0:1). Предварительно ганец сообщил арбитру о расистских выкриках в свой адрес. 2 мая футболист был дисквалифицирован на один матч за нарушение регламента.

    Бывший нападающий «Тоттенхэма» и молодежной сборной Англии Гарт Кукс призвал темнокожих игроков итальянского чемпионата бойкотировать матчи турнира до момента, пока дисквалификация Мунтари не будет отменена. Англичанин выступил с таким заявлением через сайт организации Kick It Out, которая борется против дискриминации в футболе.

    Ранее инцидент прокомментировала FifPro.

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.05.2017 14:15
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +16

      JohnOxford 3 мая 2017, 18:55

      По-человечески нужно жить. Люди думают,что,живя на этой маленькой планете,в огромной вселенной,являются теми,кого видят в своем узком воображении.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +154

      SnoopiDu 3 мая 2017, 14:42

      выскажу СВОЕ скромное мнение. Так вот Когда ФИГУ перешел из Барсы в Реал и играл на НОУКАМП и его поносили и засирали весь матч(а это 100 тысяч без малого), а еще когда он подовал угловые кидали бутылками от вики зажигалками всяким мусором и даже головой от свиньи, он как МУЖЫК играл! Комуто из темнокожих игроков кинули банан в матче чемпионата России, так он его взял и сьел.

      А то что сделал Мунтари, это не поступок мужчины, подвести свою команду при счете 0-1 и уйти когда у команды не осталось замен, чтобы его заменить даже.

      Вообщем поступок маленькой девочи или очень неуверенного в себе человека.

      А самая БОМБА это то, что когда его спросили кто это сделал, он сказал какието дети меня оскорбляли -))))

      ЭТО ПСЦ взрослый мужик обижаеться на детей!!! КОРОЧЕ вся эта ситуация ЦЫРК!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1702

      altezzik > SnoopiDu 3 мая 2017, 15:05

      Банан съел Дани Алвес из Барсы )

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 3 мая 2017, 14:34

      какие ранимые негры

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11