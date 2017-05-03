Экс-футболист «Тоттенхэма» Крукс призвал темнокожих игроков бойкотировать матчи Серии А после скандала с Мунтари

Полузащитник «Пескары» Салли Мунтари самостоятельно ушел с поля в матче 34-го тура Серии А против «Кальяри» (0:1). Предварительно ганец сообщил арбитру о расистских выкриках в свой адрес. 2 мая футболист был дисквалифицирован на один матч за нарушение регламента.
Бывший нападающий «Тоттенхэма» и молодежной сборной Англии Гарт Кукс призвал темнокожих игроков итальянского чемпионата бойкотировать матчи турнира до момента, пока дисквалификация Мунтари не будет отменена. Англичанин выступил с таким заявлением через сайт организации Kick It Out, которая борется против дискриминации в футболе.
Ранее инцидент прокомментировала FifPro.
Источник: Twitter
А то что сделал Мунтари, это не поступок мужчины, подвести свою команду при счете 0-1 и уйти когда у команды не осталось замен, чтобы его заменить даже.
Вообщем поступок маленькой девочи или очень неуверенного в себе человека.
А самая БОМБА это то, что когда его спросили кто это сделал, он сказал какието дети меня оскорбляли -))))
ЭТО ПСЦ взрослый мужик обижаеться на детей!!! КОРОЧЕ вся эта ситуация ЦЫРК!