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    Мунтари дисквалифицирован на один матч за уход с поля после оскорблений на почве расизма

    В матче 34-го тура Серии А «Кальяри»«Пескара» (1:0) полузащитник гостей Салли Мунтари ушел с поля по собственной инициативе. Прежде футболист сообщил главному арбитру о расистских оскорблениях с трибун.

    Федерация футбола страны приняла решение дисквалифицировать игрока на один матч за уход с поля до окончания матча.

    «Бомбардир» писал о том, что FifPro выступила в поддержку 32-летнего ганца.

    Источник: Football Italia

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    02.05.2017 22:09
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +8

      L.A. 2 мая 2017, 22:20

      Зато в Европе показывают какой бардак на трибунах в рашке, только почему то на банарах написано по хохляцки и майки их клубов, а так это Россия

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