Мунтари дисквалифицирован на один матч за уход с поля после оскорблений на почве расизма

В матче 34-го тура Серии А «Кальяри» – «Пескара» (1:0) полузащитник гостей Салли Мунтари ушел с поля по собственной инициативе. Прежде футболист сообщил главному арбитру о расистских оскорблениях с трибун.

Федерация футбола страны приняла решение дисквалифицировать игрока на один матч за уход с поля до окончания матча.

«Бомбардир» писал о том, что FifPro выступила в поддержку 32-летнего ганца.