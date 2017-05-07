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  • Мунтари: «Судья не остановил матч против «Кальяри», потому что у него нет яиц»

Мунтари: «Судья не остановил матч против «Кальяри», потому что у него нет яиц»

7 мая 2017, 14:32
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Полузащитник «Пескары» Салли Мунтари выступил с заявлением по поводу инцидента во время матча 34-го тура чемпионата Италии против «Кальяри» (0:1).

«То, что случилось, на мой взгляд, ненормально. Мы живем в 2017 году, правильно? Зачем мы выходим на поле, держась за руки с детьми? Мы хотим научить их хорошим манерам, чтобы они стали достойными людьми, когда вырастут. Мы должны показывать пример. Это касается всех – игроков, главного арбитра и лайнсменов.

Ребенок сказал что-то в мой адрес и я подошел к нему. Знаете, когда разговариваешь с детьми, они ведут себя очень невинно. Я уверен, что он даже не понимал, что говорил. Я подошел поближе и сказал: «Ты не должен так делать, это неправильно». Он убежал, и я попытался остановить его. Я снял футболку и отдал ему. Он был такой невинный. Потом я ушел.

Я не говорил с его отцом – что бы я сказал ему? Родители должны воспитывать своих детей, чтобы в будущем они стали хорошими людьми. Для себя, для своих родителей, для Италии и всего мира. Футбол – это мир, а не война.

Судья не остановил матч, потому что у него нет яиц. Для него это был вопрос секунды, и в эту секунду решилось многое. Все мы созданы богом, и цвет кожи – единственное, что отличает нас друг от друга.

Игроки «Кальяри» и клуб в целом не виноваты, их я не осуждаю. Я никого не сужу. Судить будет бог. Я обычный человек, как и все, и все мы допускаем ошибки, но в таких ситуациях нельзя вести себя настолько безответственно», – считает Мунтари.

На следующий день после матча Федерация футбола Италии объявила о дисквалификации футболиста на один матч.

Источник: Football Italia
Италия. Серия А Пескара Мунтари Салли
Комментарии (1)
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Asbjorn
1494159045
как будто у мунтари есть яйца.остался бы и как мужик доиграл матч
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