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    Серия А. «Интер» крупно победил «Аталанту», Икарди и Банега оформили по хет-трику

    Подошли к концу пять матчей 28-го тура чемпионата Италии. «Интер» забил семь голов в ворота «Аталанты», «Кьево» разгромил «Эмполи», «Наполи» благодаря дублю Инсинье выиграл у «Кротоне», «Пескара» дома уступила «Удинезе», а «Фиорентина» с минимальным счетом одолела «Кальяри».

    Чемпионат Италии. Серия А. 28-й тур

    Интер – Аталанта – 7:1 (5:1)

    Голы: 1:0 – Икарди, 17; 2:0 – Икарди, 23 (с пенальти); 3:0 – Икарди, 26; 4:0 – Банега, 31, 5:0 – Банега, 34; 5:1 – Фройлер, 42; 6:1 – Гальярдини, 52; 7:1 – Банега, 68.

    Кьево – Эмполи – 4:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Инглесе, 22; 2:0 – Пеллисьер, 40; 3:0 – Бирса, 75; 4:0 – Цесар, 89.

    Наполи – Кротоне – 3:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Инсинье, 32 (с пенальти); 2:0 – Мертенс, 66 (с пенальти); 3:0 – Инсинье, 70.

    Пескара – Удинезе – 1:3 (0:1)

    Голы: 0:1 – Сапата, 20; 0:2 – Янкто, 51; 0:3 – Теро, 55; 1:3 – Мунтари, 84.

    Фиорентина – Кальяри – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Калинич, 90+2.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.03.2017 19:15
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +11

      ИБИ ТЕРЕК 12 марта 2017, 21:18

      Пиоли здорово подтянул команду ,ах жаль что на старте столько очков потеряли

      0
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      Рейтинг: +67

      Hangeldi 12 марта 2017, 20:33

      Очень жду возрождение миланских команд! Раньше весь мир смотрел миланское дерби! Классные были времена

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      Рейтинг: +38

      Безумный ALEX 12 марта 2017, 20:28

      После смены де бура неплохо идут, жалко что старт упустили!

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      Рейтинг: +67

      Hangeldi 12 марта 2017, 20:27

      Ikardi ochen krut !!!

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      Рейтинг: +11

      ИБИ ТЕРЕК 12 марта 2017, 19:57

      Красавцы

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      Рейтинг: +11

      ИБИ ТЕРЕК 12 марта 2017, 19:57

      0
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