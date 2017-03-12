Серия А. «Интер» крупно победил «Аталанту», Икарди и Банега оформили по хет-трику

Подошли к концу пять матчей 28-го тура чемпионата Италии. «Интер» забил семь голов в ворота «Аталанты», «Кьево» разгромил «Эмполи», «Наполи» благодаря дублю Инсинье выиграл у «Кротоне», «Пескара» дома уступила «Удинезе», а «Фиорентина» с минимальным счетом одолела «Кальяри».
Чемпионат Италии. Серия А. 28-й тур
Голы: 1:0 – Икарди, 17; 2:0 – Икарди, 23 (с пенальти); 3:0 – Икарди, 26; 4:0 – Банега, 31, 5:0 – Банега, 34; 5:1 – Фройлер, 42; 6:1 – Гальярдини, 52; 7:1 – Банега, 68.
Голы: 1:0 – Инглесе, 22; 2:0 – Пеллисьер, 40; 3:0 – Бирса, 75; 4:0 – Цесар, 89.
Голы: 1:0 – Инсинье, 32 (с пенальти); 2:0 – Мертенс, 66 (с пенальти); 3:0 – Инсинье, 70.
Голы: 0:1 – Сапата, 20; 0:2 – Янкто, 51; 0:3 – Теро, 55; 1:3 – Мунтари, 84.
Фиорентина – Кальяри – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Калинич, 90+2.