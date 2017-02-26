Серия А. Гол Бакки принес «Милану» победу над «Сассуоло», «Лацио» обыграл «Удинезе» и другие результаты

В матче 26-го тура Серии А «Милан» в гостях одержал победу над «Сассуоло» с минимальным счетом 1:0. Автором единственного гола в составе россонери стал Карлос Бакка, реализовавший пенальти в середине первого тайма. Отметим, что в составе хозяев одиннадцатиметровый не сумел реализовать Доменико Берарди.
В других встречах «Лацио» дома оказался сильнее «Удинезе», «Кальяри» одержал волевую победу над «Кротоне», «Кьево» уверенно обыграл «Пескару», «Дженоа» на своем поле вырвал ничью против «Болоньи».
Чемпионат Италии. Серия А. 26-й тур
Голы: 0:1 – Вивиани, 57; 1:1 – Нтчам, 90+4.
Удаление: нет – Торосидис, 75.
Голы: 1:0 – Стоян, 10; 1:1 – Жоао Педро, 32; 1:2 – Боррьелло, 69.
Голы: 1:0 – Бирса, 12; 2:0 – Кастро, 61.
Гол: 1:0 – Иммобиле, 71 (с пенальти).
Гол: 0:1 – Бакка, 22 (с пенальти).