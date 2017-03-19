Серия А. «Ювентус» одержал победу над «Сампдорией» и другие результаты

В матче 29-го тура Серии А «Ювентус» в гостях оказался сильнее «Сампдории» со счетом 1:0. Автором единственного гола стал Хуан Куадрадо.

Таким образом, действующий чемпион Италии продолжает единолично возглавлять турнирную таблицу, имея 10-очковое преимущество над ближайшим преследователем.

В других встречах игрового дня «Болонья» одержала волевую победу над «Кьево», «Аталанта» дома разгромила «Пескару», «Фиорентина» на чужом поле вырвала победу над «Кротоне», «Кальяри» и «Лацио» голов не забили.

Чемпионат Италии. Серия А. 29-й тур

Сампдория – Ювентус – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Куадрадо, 7.

Кротоне – Фиорентина – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Калинич, 90.

Кальяри – Лацио – 0:0

Болонья – Кьево – 4:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Кастро, 40; 1:1 – Верди, 61; 2:1 – Джемаили, 72; 3:1 – Джемаили, 90; 4:1 – Ди Франческо, 90+4.

Аталанта – Пескара – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Гомес, 14; 2:0 – Грасси, 69; 3:0 – Гомес, 90+3.

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