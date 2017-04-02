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    Доннарумма в матче против «Пескары» пропустил гол после передачи от своего защитника

    Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма в матче 30-го тура Серии А против «Пескары» (1:1) допустил результативную ошибку, пропустив гол после передачи от собственного игрока.

    В частности, на 12-й минуте встречи защитник Габриэль Палетта сделал передачу в сторону своих ворот, где 18-летний вратарь не сумел остановить мяч, шедший в створ его владений.

    В нынешнем сезоне Доннарумма провел за «Милан» в Серии А 30 матчей, в 10 из которых не пропустил ни одного гола.

    Источник: Twitter

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    02.04.2017 20:02
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +342

      romvad 3 апреля 2017, 00:04

      Палетта вообще придурок редкостный. То удаляется, то пенальти привозит. Теперь вот уже и в свои ворота забивать начал, все логично ) А вообще, был у Милана похожий случай несколько лет назад, когда Де Шильо в матче против Пармы отдавал Аббьяти, и тоже в результате забил своим. Правда, тогда Милан выиграл 5:3.

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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev 2 апреля 2017, 22:07

      Все цена упала вратаря, до тех пор пока он не сделает ахуенный сейв) лол

      А по теме: защитник одень, кто в сторону ворот даёт такие пасы ? Нужно было в аут отбить.
      Ну конечно же понимаем, он этого не хотел)

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      Рейтинг: +2509

      panmon 2 апреля 2017, 20:19

      Поэтому никогда нельзя давать пас в створ ворот... выбивать в таком случае нужно в аут!

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