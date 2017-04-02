Доннарумма в матче против «Пескары» пропустил гол после передачи от своего защитника

Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма в матче 30-го тура Серии А против «Пескары» (1:1) допустил результативную ошибку, пропустив гол после передачи от собственного игрока.

В частности, на 12-й минуте встречи защитник Габриэль Палетта сделал передачу в сторону своих ворот, где 18-летний вратарь не сумел остановить мяч, шедший в створ его владений.

В нынешнем сезоне Доннарумма провел за «Милан» в Серии А 30 матчей, в 10 из которых не пропустил ни одного гола.