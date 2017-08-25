Экс-полузащитник сборной Италии Аквилани перешел в «Лас-Пальмас»

«Лас-Пальмас» объявил о покупке полузащитника Альберто Аквилани. Контракт с 33-летним итальянцем заключен на два года. Завтра хавбек прибудет на базу испанского клуба для завершения перехода.

С января по июнь Аквилани выступал за «Сассуоло» на правах аренды, являясь игроком «Пескары». Прежде Аквилани играл за «Спортинг», «Фиорентину», «Ливерпуль» и «Ювентус». С 2006 по 2014 год был футболистом сборной Италии, в составе которой участвовал в Евро-2008, Кубке конфедераций-2013 и ЧМ-2014.

Сделка состоялась на бесплатной основе.