Серия А. «Аталанта» разгромила «Дженоа», «Милан» сыграл вничью с «Пескарой» и другие результаты

В матче 30 тура чемпионата Италии «Аталанта» обыграла «Дженоа» со счетом 5:0. По одному голу забили Андреа Конти и Маттиа Кальдара, а Алехандро Гомес сделал хет-трик.

В параллельных матча «Кротоне» и «Кальяри» обыграли «Кьево» и «Палермо» соответственно, а «Милан» сыграл вничью с «Пескарой». «Фиорентина» с минимальным счетом переиграла «Болонью».

Италия. Серия А. 30 тур

Дженоа — Аталанта — 0:5 (0:2)

Голы: 0:1 — Конти, 25; 0:2 — Гомес (с пенальти), 32; 0:3 — Гомес, 63; 0:4 — Кальдара, 76; 0:5 — Гомес, 83.

Кьево — Кротоне — 1:2 (0:0)

Голы: 0:1 — Феррари, 51; 1:1 — Пеллисьер, 57; 1:1 — Фальчинелли, 82.

Палермо — Кальяри — 1:3 (1:0)

Голы: 1:0 — Гонсалес, 26; 1:1 — Ионицэ, 48; 1:2 — Боррьелло, 58; 1:3 — Ионицэ, 89.

Пескара — Милан — 1:1 (1:1)

Голы: 1:0 — Палетта (в свои ворота), 12; 1:1 — Пашалич, 41.

Фиорентина — Болонья — 1:0 (0:0)

Голы: 1:0 — Бабакар, 51.

Календарь Серии А

Турнирная таблица Серии А