Серия А. «Аталанта» разгромила «Дженоа», «Милан» сыграл вничью с «Пескарой» и другие результаты

В матче 30 тура чемпионата Италии «Аталанта» обыграла «Дженоа» со счетом 5:0. По одному голу забили Андреа Конти и Маттиа Кальдара, а Алехандро Гомес сделал хет-трик.
В параллельных матча «Кротоне» и «Кальяри» обыграли «Кьево» и «Палермо» соответственно, а «Милан» сыграл вничью с «Пескарой». «Фиорентина» с минимальным счетом переиграла «Болонью».
Италия. Серия А. 30 тур
Голы: 0:1 — Конти, 25; 0:2 — Гомес (с пенальти), 32; 0:3 — Гомес, 63; 0:4 — Кальдара, 76; 0:5 — Гомес, 83.
Голы: 0:1 — Феррари, 51; 1:1 — Пеллисьер, 57; 1:1 — Фальчинелли, 82.
Голы: 1:0 — Гонсалес, 26; 1:1 — Ионицэ, 48; 1:2 — Боррьелло, 58; 1:3 — Ионицэ, 89.
Голы: 1:0 — Палетта (в свои ворота), 12; 1:1 — Пашалич, 41.
Фиорентина — Болонья — 1:0 (0:0)
Голы: 1:0 — Бабакар, 51.
Источник: Бомбардир.ру