Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Серия А. «Аталанта» разгромила «Дженоа», «Милан» сыграл вничью с «Пескарой» и другие результаты

    В матче 30 тура чемпионата Италии «Аталанта» обыграла «Дженоа» со счетом 5:0. По одному голу забили Андреа Конти и Маттиа Кальдара, а Алехандро Гомес сделал хет-трик.

    В параллельных матча «Кротоне» и «Кальяри» обыграли «Кьево» и «Палермо» соответственно, а «Милан» сыграл вничью с «Пескарой». «Фиорентина» с минимальным счетом переиграла «Болонью».

    Италия. Серия А. 30 тур

    Дженоа — Аталанта — 0:5 (0:2)

    Голы: 0:1 — Конти, 25; 0:2 — Гомес (с пенальти), 32; 0:3 — Гомес, 63; 0:4 — Кальдара, 76; 0:5 — Гомес, 83.

    Кьево — Кротоне — 1:2 (0:0)

    Голы: 0:1 — Феррари, 51; 1:1 — Пеллисьер, 57; 1:1 — Фальчинелли, 82.

    Палермо — Кальяри — 1:3 (1:0)

    Голы: 1:0 — Гонсалес, 26; 1:1 — Ионицэ, 48; 1:2 — Боррьелло, 58; 1:3 — Ионицэ, 89.

    Пескара — Милан — 1:1 (1:1)

    Голы: 1:0 — Палетта (в свои ворота), 12; 1:1 — Пашалич, 41.

    Фиорентина — Болонья — 1:0 (0:0)

    Голы: 1:0 — Бабакар, 51.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.04.2017 18:11
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11