Серия А. «Лацио» и «Сампдория» забили десять мячей, «Интер» проиграл в Генуе и другие результаты

В матче 35-го тура чемпионата Италии «Лацио» одержал победу над «Сампдорией» со счетом 7:3. Чиро Иммобиле оформил дубль, а Бальде Кейта, Уэсли Худт, Фелипе Андерсон, Стефан де Врей и Сенад Лулич забили по голу. В составе гостей забили Карол Линетти и Фабио Квальярелла. По итогу встречи римский клуб набрал 70 очков и сохранил четвертое место в турнирной таблице. «Сампдория» осталась на 10-й строчке.

В параллельных встречах «Интер» уступил «Дженоа» с минимальным счетом, а «Сассуоло» в добавленное время не удержал победу над «Фиорентиной». Результаты этих и других матчей представлены ниже.

Италия. Серия А. 35-й тур

Лацио – Сампдория – 7:3 (5:1)

Голы: 1:0 – Кейта, 2; 2:0 – Иммобиле (с пенальти), 19; 2:1 – Линетти, 32; 3:1 – Худт, 36; 4:1 – Андерсон (с пенальти), 38; 5:1 – де Врей, 45; 6:1 – Лулич, 65; 7:1 – Иммобиле, 70; 7:2 – Квальярелла, 72; 7:3 – Квальярелла (с пенальти), 90.

Дженоа – Интер – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Пандев, 70.

Сассуоло – Фиорентина – 2:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Кьеза, 37; 1:1 – Политано (с пенальти), 74; 2:1 – Иеммелло, 85; 2:2 – Бернардески, 90+4.

Эмполи – Болонья – 3:1 (2:1)

Голы: 1:0 – Кроче, 5; 1:1 – Верди, 11; 2:1 – Паскуаль, 38; 3:1 – Коста, 46.

Кьево – Палермо – 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Пелиссьер, 67; 1:1 – Гольданига,

Пескара – Кротоне – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Тонев, 71.

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