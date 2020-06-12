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Сенад Лулич
Сенад Лулич
Завершил карьеру
18 января 1986 (40), Мостар
#19 | Полузащитник
183 см | 75 кг
Босния и Герцеговина
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Публикации
Хавбек «Лацио» Лулич может закончить карьеру из-за травмы
2020.06.12 20:38
Рэмзи, дважды забивший ЦСКА, – игрок недели в Лиге Европы
2018.04.06 16:59
1
Рэмзи претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы
2018.04.06 07:33
3
Лулич перенес операцию после перелома скулы, полученного в матче с Грецией
2017.06.10 19:40
Лулич дисквалифицирован на 20 дней за расистские высказывания в адрес Рюдигера
2016.12.22 20:48
2
Лулича могут отстранить на 10 игр за высказывание о Рюдигере
2016.12.05 13:38
2
Лулич: «Два года назад Рюдигер продавал носки, а теперь возомнил себя феноменом»
2016.12.04 22:48
1
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«Лацио» – «Торино». Все голы
2015.10.26 08:31
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17:18
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16:29
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