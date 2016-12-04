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  • Лулич: «Два года назад Рюдигер продавал носки, а теперь возомнил себя феноменом»

Лулич: «Два года назад Рюдигер продавал носки, а теперь возомнил себя феноменом»

4 декабря 2016, 22:48
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Полузащитник «Лацио» Сенад Лулич после матча 15-го тура Серии А против «Ромы» (0:2) нелицеприятно отозвался о защитнике соперника Антонио Рюдигере, который, по мнению боснийца, начал провоцировать его партнеров.

«Рюдигер начал провоцировать нас еще до начала матча. Два года назад он продавал носки и ремни в Штутгарте, а теперь возомнил себя феноменом. Это не совсем вина Антонио, а окружения, которое не научило его хорошим манерам. Извиниться за свои слова? Я сказал то, что думаю. Белые люди тоже продают носки», – сказал Лулич.

Источник: Football Italia
Италия. Серия А Лацио Рома Лулич Сенад Рюдигер Антонио
Комментарии (1)
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VITOLD37
1480948414
Ну продавал носки Рюдигер, ну и что тут такого, сам у него покупал)))
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