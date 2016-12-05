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Судьи
Главный судья:
Лука Банти (Ливорно)
Материалы

Лацио - Рома

04.12.2016, Воскресенье, 17:00 мск Рим, стадион Олимпико Трансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 2 Италия. Серия А, 15 тур Лацио - Рома
Обзор матча
Италия. Серия А (2015/2016)
31 тур
3 апреля, воскресенье 16:00 Лацио 1:4 Рома
12 тур
8 ноября, воскресенье 17:00 Рома 2:0 Лацио
Италия. Серия А (2014/2015)
37 тур
25 мая, понедельник 19:00 Лацио 1:2 Рома
18 тур
11 января, воскресенье 17:00 Рома 2:2 Лацио
Италия. Серия А (2013/2014)
23 тур
9 февраля, воскресенье 18:00 Лацио 0:0 Рома
4 тур
22 сентября, воскресенье 17:00 Рома 2:0 Лацио
Италия. Кубок (2012/2013)
Финал
26 мая, воскресенье 20:00 Рома 0:1 Лацио
Италия. Серия А (2012/2013)
31 тур
8 апреля, понедельник 22:45 Рома 1:1 Лацио
12 тур
11 ноября, воскресенье 18:00 Лацио 3:2 Рома
Италия. Серия А (2011/2012)
26 тур
4 марта, воскресенье 18:00 Рома 1:2 Лацио
7 тур
16 октября, воскресенье 22:45 Лацио 2:1 Рома
Италия. Серия А (2010/2011)
29 тур
13 марта, воскресенье 17:00 Рома 2:0 Лацио
10 тур
7 ноября, воскресенье 17:00 Лацио 0:2 Рома
Италия. Кубок (2010/2011)
1/8 финала
19 января, среда 22:45 Рома 2:1 Лацио
Италия. Серия А (2009/2010)
34 тур
18 апреля, воскресенье 20:30 Лацио 1:2 Рома
15 тур
6 декабря, воскресенье 22:45 Рома 1:0 Лацио
Италия. Серия А (2008/2009)
31 тур
11 апреля, суббота 17:00 Лацио 4:2 Рома
12 тур
16 ноября, воскресенье 22:30 Рома 1:0 Лацио
Италия. Серия А (2007/2008)
29 тур
19 марта, среда 23:15 Лацио 3:2 Рома
10 тур
31 октября, среда 22:30 Рома 3:2 Лацио
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ювентус 38 29 4 5 77:27 +50 91
2. Рома 38 28 3 7 90:38 +52 87
3. Наполи 38 26 8 4 94:39 +55 86
4. Аталанта 38 21 9 8 62:41 +21 72
5. Лацио 38 21 7 10 74:51 +23 70
6. Милан 38 18 9 11 57:45 +12 63
7. Интер 38 19 5 14 72:49 +23 62
8. Фиорентина 38 16 12 10 63:57 +6 60
9. Торино 38 13 14 11 71:66 +5 53
10. Сампдория 38 12 12 14 49:55 -6 48
11. Кальяри 38 14 5 19 55:76 -21 47
12. Сассуоло 38 13 7 18 58:63 -5 46
13. Удинезе 38 12 9 17 47:56 -9 45
14. Кьево 38 12 7 19 43:61 -18 43
15. Болонья 38 11 8 19 40:58 -18 41
16. Дженоа 38 9 9 20 38:64 -26 36
17. Кротоне 38 9 7 22 34:58 -24 34
18. Эмполи 38 8 8 22 29:61 -32 32
19. Палермо 38 6 8 24 33:77 -44 26
20. Пескара 38 3 9 26 37:81 -44 18
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