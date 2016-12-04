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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Рома
Лацио - Рома: обзор матча 04 декабря 2016
Лацио
04.12.2016, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 15 тур
0 : 2
Завершен
Рома
64'
К. Строотман
77'
Р. Наингголан
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Рома
Желтая карточка
К. Ломбарди
90'
+4
90'
+3
Замена
Жуан
️️️️
Б. Перес
Замена
Р. Кишна
️️️️
Б. Кейта
85'
84'
Желтая карточка
Б. Перес
Замена
Патрик
️️️️
Д. Баста
80'
Замена
К. Ломбарди
️️️️
Л. Билья
80'
Желтая карточка
М. Пароло
79'
77'
ГОЛ! 0:2!
Р. Наингголан
Пас отдал
Д. Де Росси
Желтая карточка
С. Лулич
70'
67'
Желтая карточка
К. Строотман
Красная карточка
Д. Катальди
66'
64'
ГОЛ! 0:1!
К. Строотман
51'
Желтая карточка
А. Рюдигер
Желтая карточка
Л. Билья
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
22
Федерико Маркетти
ВР
19
Сенад Лулич
ЛЗ
13
Уоллес
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
8
Душан Баста
ПЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
6
Лукас Билья
(К)
ОП
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
17
Бальде Кейта
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Рома
13
Войцех Щесны
ВР
33
Эмерсон
ЛАЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
33
Бруно Перес
ПАЗ
16
Даниэле Де Росси
(К)
ОП
44
Раджа Наингголан
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
8
Диего Перотти
АП
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
25
Иван Варгич
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
6
Стефан де Врей
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
32
Данило Катальди
ЦП
25
Кристиано Ломбарди
ЦП
94
Джордан Лукаку
ЦП
20
Филип Джорджевич
ЦФ
35
Рикардо Кишна
ЦФ
Рома
18
Богдан Лобонц
ВР
1
Алиссон
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
24
Мустафа Сек
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
8
Жерсон
ЦП
11
Хуан Итурбе
ПВ
10
Франческо Тотти
ЦФ
4-1-2-1-2
22
Маркетти
19
Лулич
13
Уоллес
26
Раду
8
Баста
6
Билья
20
Милинкович-Савич
16
Пароло
7
Андерсон
17
Кейта
9
Иммобиле
3-3-2-1-1
13
Щесны
17
Фасио
22
Рюдигер
44
Манолас
33
Перес
16
Де Росси
33
Эмерсон
44
Наингголан
8
Строотман
8
Перотти
10
Джеко
8
Баста
4
Патрик
4
Патрик
8
Баста
6
Билья
25
Ломбарди
25
Ломбарди
6
Билья
17
Кейта
35
Кишна
35
Кишна
17
Кейта
33
Перес
15
Жуан
15
Жуан
33
Перес
Остались в запасе
Лацио
Рома
1
Томас Стракоша
ВР
25
Иван Варгич
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
6
Стефан де Врей
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
32
Данило Катальди
ЦП
94
Джордан Лукаку
ЦП
20
Филип Джорджевич
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
24
Мустафа Сек
ЦЗ
18
Богдан Лобонц
ВР
1
Алиссон
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
8
Жерсон
ЦП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
11
Хуан Итурбе
ПВ
10
Франческо Тотти
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
1
Томас Стракоша
ВР
25
Иван Варгич
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
6
Стефан де Врей
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
32
Данило Катальди
ЦП
94
Джордан Лукаку
ЦП
20
Филип Джорджевич
ЦФ
Остались в запасе
24
Мустафа Сек
ЦЗ
18
Богдан Лобонц
ВР
1
Алиссон
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
8
Жерсон
ЦП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
11
Хуан Итурбе
ПВ
10
Франческо Тотти
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Лацио - Рома
4
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Лука Банти
(Ливорно)
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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