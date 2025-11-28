29 ноября на «Сан-Сиро» состоится центральная встреча 13 тура Серии А, в которой «Милан» примет «Лацио». Хозяева продолжают уверенную гонку в верхней части таблицы и закрепились на втором месте, демонстрируя стабильность в результатах и организации игры. «Россонери» не проигрывают уже 11 туров подряд и регулярно находят путь к воротам соперника, что подтверждает серия из шести матчей с забитыми мячами. «Лацио» также выглядит дисциплинированно, особенно в обороне, однако уровень сопротивления и плотность календаря могут сказаться на действиях команды в выездной игре против уверенного оппонента.

«Милан»

Коллектив показывает сбалансированную игру, умело сочетая позиционное владение с агрессивным прессингом. Последние матчи подтверждают умение контролировать темп и минимизировать риски у своих ворот. Показатель в среднем 1.40 забитого мяча за игру сочетается с надежной защитой, что делает «Милан» крайне сложным соперником на своем поле.

«Лацио»

Римляне прибавили в компактности и уверенно действуют при обороне низким блоком. Команда пропускает в среднем всего 0.40 мяча за игру в последних матчах, однако в атаке демонстрирует умеренную результативность, что может создать дефицит моментов под давлением «Милана».

Факты о командах

«Милан»

Не проигрывает в 11 последних матчах

Забивает в 6 встречах подряд

В среднем: 1.40 забито, 1.00 пропущено

Не уступает «Лацио» в 5 из 7 домашних игр

«Лацио»

Не пропускает в 5 из 7 последних матчей

В среднем: 1.00 забито, 0.40 пропущено

Дисциплинированная оборона и осторожная игра в гостях

Прогноз на матч «Милан» – «Лацио»

Ожидается напряжeнное и тактически выверенное противостояние, в котором хозяева будут контролировать мяч, а гости сделают ставку на плотную оборону и редкие контратаки. С учетом высокой организованности обеих команд и их текущей статистики по пропущенным мячам, встреча вряд ли порадует обилием голов.

Прогноз: Тотал меньше 2.5 – коэффициент 1.90