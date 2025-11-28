Введите ваш ник на сайте
«Милан» – «Лацио»: прогноз и ставки на матч 29 ноября 2025 с коэффициентом 1.90

28 ноября 2025 11:06
Милан - Лацио
29 нояб. 2025, суббота 22:45 | Италия. Серия А, 13 тур
Перейти в онлайн матча
1.90
Тотал меньше 2.5
29 ноября на «Сан-Сиро» состоится центральная встреча 13 тура Серии А, в которой «Милан» примет «Лацио». Хозяева продолжают уверенную гонку в верхней части таблицы и закрепились на втором месте, демонстрируя стабильность в результатах и организации игры. «Россонери» не проигрывают уже 11 туров подряд и регулярно находят путь к воротам соперника, что подтверждает серия из шести матчей с забитыми мячами. «Лацио» также выглядит дисциплинированно, особенно в обороне, однако уровень сопротивления и плотность календаря могут сказаться на действиях команды в выездной игре против уверенного оппонента.

«Милан»

Коллектив показывает сбалансированную игру, умело сочетая позиционное владение с агрессивным прессингом. Последние матчи подтверждают умение контролировать темп и минимизировать риски у своих ворот. Показатель в среднем 1.40 забитого мяча за игру сочетается с надежной защитой, что делает «Милан» крайне сложным соперником на своем поле.

«Лацио»

Римляне прибавили в компактности и уверенно действуют при обороне низким блоком. Команда пропускает в среднем всего 0.40 мяча за игру в последних матчах, однако в атаке демонстрирует умеренную результативность, что может создать дефицит моментов под давлением «Милана».

Факты о командах

«Милан»

  • Не проигрывает в 11 последних матчах
  • Забивает в 6 встречах подряд
  • В среднем: 1.40 забито, 1.00 пропущено
  • Не уступает «Лацио» в 5 из 7 домашних игр

«Лацио»

  • Не пропускает в 5 из 7 последних матчей
  • В среднем: 1.00 забито, 0.40 пропущено
  • Дисциплинированная оборона и осторожная игра в гостях

Личные встречи
43% (19)
32% (14)
25% (11)
69
Забитых мячей
49
1.57
В среднем за матч
1.11
5:1
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч:  1:5
Самая крупная ничья:  2:2
Италия. Серия А, 27 тур
Милан
1 : 2
02.03.2025
Лацио
Италия. Серия А, 3 тур
Лацио
2 : 2
31.08.2024
Милан
Италия. Серия А, 27 тур
Лацио
0 : 1
01.03.2024
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Милан
2 : 0
30.09.2023
Лацио
Италия. Серия А, 34 тур
Милан
2 : 0
06.05.2023
Лацио
Италия. Серия А, 19 тур
Лацио
4 : 0
24.01.2023
Милан
Италия. Серия А, 34 тур
Лацио
1 : 2
24.04.2022
Милан
Италия. Кубок, 1/4 финала
Милан
4 : 0
09.02.2022
Лацио
Италия. Серия А, 3 тур
Милан
2 : 0
12.09.2021
Лацио
Италия. Серия А, 33 тур
Лацио
3 : 0
26.04.2021
Милан
Италия. Серия А, 14 тур
Милан
3 : 2
23.12.2020
Лацио
Италия. Серия А, 30 тур
Лацио
0 : 3
04.07.2020
Милан
Италия. Серия А, 11 тур
Милан
1 : 2
03.11.2019
Лацио
Италия. Кубок, 1/2 финала
Милан
0 : 1
24.04.2019
Лацио
Италия. Серия А, 32 тур
Милан
1 : 0
13.04.2019
Лацио
Италия. Кубок, 1/2 финала
Лацио
0 : 0
26.02.2019
Милан
Италия. Серия А, 13 тур
Лацио
1 : 1
25.11.2018
Милан
Италия. Кубок, 1/2 финала
Лацио
0 : 0
28.02.2018
Милан
Италия. Кубок, 1/2 финала
Милан
0 : 0
31.01.2018
Лацио
Италия. Серия А, 22 тур
Милан
2 : 1
28.01.2018
Лацио
Италия. Серия А, 3 тур
Лацио
4 : 1
10.09.2017
Милан
Италия. Серия А, 24 тур
Лацио
1 : 1
13.02.2017
Милан
Италия. Серия А, 5 тур
Милан
2 : 0
20.09.2016
Лацио
Италия. Серия А, 30 тур
Милан
1 : 1
20.03.2016
Лацио
Италия. Серия А, 11 тур
Лацио
1 : 3
01.11.2015
Милан
Италия. Кубок, 1/4 финала
Милан
0 : 1
27.01.2015
Лацио
Италия. Серия А, 20 тур
Лацио
3 : 1
24.01.2015
Милан
Италия. Серия А, 1 тур
Милан
3 : 1
31.08.2014
Лацио
Италия. Серия А, 29 тур
Лацио
1 : 1
23.03.2014
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
1 : 1
30.10.2013
Лацио
Италия. Серия А, 27 тур
Милан
3 : 0
02.03.2013
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
3 : 2
20.10.2012
Милан
Италия. Серия А, 21 тур
Лацио
2 : 0
01.02.2012
Милан
Италия. Кубок, 1/4 финала
Милан
3 : 1
26.01.2012
Лацио
Италия. Серия А, 2 тур
Милан
2 : 2
09.09.2011
Лацио
Италия. Серия А, 23 тур
Милан
0 : 0
01.02.2011
Лацио
Италия. Серия А, 4 тур
Лацио
1 : 1
22.09.2010
Милан
Италия. Серия А, 31 тур
Милан
1 : 1
28.03.2010
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
1 : 2
08.11.2009
Милан
Италия. Серия А, 22 тур
Лацио
0 : 3
01.02.2009
Милан
Италия. Кубок, 1/8 финала
Милан
1 : 2
03.12.2008
Лацио
Италия. Серия А, 3 тур
Милан
4 : 1
21.09.2008
Лацио
Италия. Серия А, 26 тур
Милан
1 : 1
01.03.2008
Лацио
Италия. Серия А, 7 тур
Лацио
1 : 5
07.10.2007
Милан
Показать все

Прогноз на матч «Милан» – «Лацио»

Ожидается напряжeнное и тактически выверенное противостояние, в котором хозяева будут контролировать мяч, а гости сделают ставку на плотную оборону и редкие контратаки. С учетом высокой организованности обеих команд и их текущей статистики по пропущенным мячам, встреча вряд ли порадует обилием голов.

Прогноз: Тотал меньше 2.5 – коэффициент 1.90

1.90
Тотал меньше 2.5
Автор: Бестужев Павел
Италия. Серия А Лацио Милан
  • Читайте нас: 