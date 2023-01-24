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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Милан
Лацио - Милан: обзор матча 24 января 2023
Лацио
24.01.2023, вторник, 22:45
Италия. Серия А, 19 тур
4 : 0
Завершен
Милан
4'
С. Милинкович-Савич
38'
М. Дзакканьи
67'
Л. Альберто (П)
75'
Ф. Андерсон
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лацио - Милан
Замена
М. Антонио
️️️️
Д. Катальди
87'
Замена
Т. Башич
️️️️
С. Милинкович-Савич
83'
79'
Замена
А. Ребич
️️️️
Р. Леау
Замена
М. Лаццари
️️️️
А. Марушич
78'
Замена
Л. Ромеро
️️️️
Педро
78'
ГОЛ! 4:0!
Ф. Андерсон
Пас отдал
Л. Альберто
75'
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Л. Альберто
67'
59'
Замена
Ш. Де Кетеларе
️️️️
Б. Диас
59'
Замена
Д. Ориги
️️️️
О. Жиру
58'
Замена
А. Салемакерс
️️️️
Ж. Мессьяс
54'
Желтая карточка
С. Кьер
ГОЛ! 2:0!
М. Дзакканьи
38'
Желтая карточка
С. Милинкович-Савич
33'
26'
Желтая карточка
И. Беннасер
23'
Замена
С. Кьер
️️️️
Ф. Томори
22'
Травма
Ф. Томори
ГОЛ! 1:0!
С. Милинкович-Савич
Пас отдал
М. Дзакканьи
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
49
Иван Проведель
ВР
4
Эльсеид Хюсай
ЛЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
32
Данило Катальди
ОП
18
Луис Альберто
ЦП
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
7
Фелипе Андерсон
ЦФ
9
Педро
РФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Милан
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
8
Серджино Дест
ЛЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
10
Исмаэль Беннасер
ОП
16
Сандро Тонали
ОП
21
Браим Диас
АП
27
Рафаэль Леау
ЛФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
10
Жуниор Мессьяс
РФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Лацио
81
Луиш Максимиану
ВР
31
Марюс Адамонис
ВР
4
Патрик
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
93
Мохаммед Фарес
ЛП
50
Марко Бертини
ОП
8
Маркос Антонио
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
19
Тома Башич
ЦП
15
Лука Ромеро
АП
22
Маттео Кансельери
ПВ
Милан
83
Антонио Миранте
ВР
32
Девис Васкес
ВР
33
Андреа Боццолан
ЛЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
12
Малик Тиав
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
40
Астер Вранкс
ЦП
33
Раде Крунич
ЦП
4
Томмазо Побега
ЦП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
29
Ясин Адли
АП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
27
Дивок Ориги
ЦФ
4-1-2-1-2
49
Проведель
4
Хюсай
26
Романьоли
16
Казале
77
Марушич
32
Катальди
18
Альберто
22
Милинкович-Савич
10
Дзакканьи
7
Андерсон
9
Педро
4-2-1-3
16
Тэтэрушану
2
Калабрия
23
Томори
15
Калюлю
8
Дест
10
Беннасер
16
Тонали
21
Диас
10
Мессьяс
9
Жиру
27
Леау
77
Марушич
29
Лаццари
29
Лаццари
77
Марушич
32
Катальди
8
Антонио
8
Антонио
32
Катальди
22
Милинкович-Савич
19
Башич
19
Башич
22
Милинкович-Савич
9
Педро
15
Ромеро
15
Ромеро
9
Педро
27
Леау
9
Ребич
9
Ребич
27
Леау
23
Томори
24
Кьер
24
Кьер
23
Томори
21
Диас
17
Де Кетеларе
17
Де Кетеларе
21
Диас
10
Мессьяс
56
Салемакерс
56
Салемакерс
10
Мессьяс
9
Жиру
27
Ориги
27
Ориги
9
Жиру
Остались в запасе
Лацио
Милан
81
Луиш Максимиану
ВР
31
Марюс Адамонис
ВР
4
Патрик
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
93
Мохаммед Фарес
ЛП
50
Марко Бертини
ОП
15
Матиас Весино
ЦП
22
Маттео Кансельери
ПВ
Главный тренер
Маурицио Сарри
83
Антонио Миранте
ВР
32
Девис Васкес
ВР
33
Андреа Боццолан
ЛЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
12
Малик Тиав
ЦЗ
40
Астер Вранкс
ЦП
33
Раде Крунич
ЦП
4
Томмазо Побега
ЦП
29
Ясин Адли
АП
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
81
Луиш Максимиану
ВР
31
Марюс Адамонис
ВР
4
Патрик
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
93
Мохаммед Фарес
ЛП
50
Марко Бертини
ОП
15
Матиас Весино
ЦП
22
Маттео Кансельери
ПВ
Остались в запасе
83
Антонио Миранте
ВР
32
Девис Васкес
ВР
33
Андреа Боццолан
ЛЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
12
Малик Тиав
ЦЗ
40
Астер Вранкс
ЦП
33
Раде Крунич
ЦП
4
Томмазо Побега
ЦП
29
Ясин Адли
АП
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Лацио - Милан
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Милан
Италия. Серия А, 13 тур
Кальяри
- : -
30.11.2026
Милан
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
2 : 4
26.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Информация о матче
Главный судья:
Марко Ди Белло
(Бриндизи)
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
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Лацио
Милан
«Олимпиакос» – «Милан»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 19:25
Лига Европы: шансы «Олимпиакоса» и «Милана» на победу в матче 5-го тура
25 ноября
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22 ноября
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21 ноября
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