Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Лацио
Милан - Лацио: обзор матча 20 марта 2016
Милан
20.03.2016, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 30 тур
1 : 1
Завершен
Лацио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Лацио
89'
Замена
Маурисио
️️️️
А. Кандрева
Замена
Ж. Менез
️️️️
К. Хонда
84'
80'
Замена
Ф. Джорджевич
️️️️
А. Матри
Замена
М. Балотелли
️️️️
Л. Адриано
74'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
13
Лука Антонелли
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
3
Кейсуке Хонда
ЦП
4
Луис Адриано
ЦФ
70
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Лацио
22
Федерико Маркетти
ВР
29
Уэсли Худт
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
4
Милан Бишевац
ЦЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
16
Марко Пароло
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Милан
32
Кристиан Аббьяти
ВР
13
Диего Лопес
ВР
33
Алекс
ЦЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
4
Хосе Маури
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
7
Жереми Менез
ЦФ
45
Марио Балотелли
ЦФ
Лацио
22
Гуидо Гуерриери
ВР
1
Этрит Бериша
ВР
19
Сантьяго Джентилетти
ЦЗ
33
Маурисио
ЦЗ
6
Стефано Маури
ЛП
12
Огений Онази
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
17
Бальде Кейта
ЦФ
11
Мирослав Клозе
ЦФ
20
Филип Джорджевич
ЦФ
4-4-2
1
Доннарумма
13
Антонелли
25
Сапата
26
Романьоли
20
Абате
91
Бертолаччи
18
Монтоливо
3
Хонда
7
Бонавентура
70
Бакка
4
Адриано
4-4-1-1
22
Маркетти
4
Патрик
28
Брафхайд
4
Бишевац
29
Худт
87
Кандрева
16
Пароло
6
Билья
19
Лулич
7
Андерсон
21
Матри
3
Хонда
7
Менез
7
Менез
3
Хонда
4
Адриано
45
Балотелли
45
Балотелли
4
Адриано
87
Кандрева
33
Маурисио
33
Маурисио
87
Кандрева
21
Матри
20
Джорджевич
20
Джорджевич
21
Матри
Остались в запасе
Милан
Лацио
32
Кристиан Аббьяти
ВР
13
Диего Лопес
ВР
33
Алекс
ЦЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
4
Хосе Маури
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
Главный тренер
Синиша Михайлович
22
Гуидо Гуерриери
ВР
1
Этрит Бериша
ВР
19
Сантьяго Джентилетти
ЦЗ
6
Стефано Маури
ЛП
12
Огений Онази
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
17
Бальде Кейта
ЦФ
11
Мирослав Клозе
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
32
Кристиан Аббьяти
ВР
13
Диего Лопес
ВР
33
Алекс
ЦЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
4
Хосе Маури
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
Остались в запасе
22
Гуидо Гуерриери
ВР
1
Этрит Бериша
ВР
19
Сантьяго Джентилетти
ЦЗ
6
Стефано Маури
ЛП
12
Огений Онази
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
17
Бальде Кейта
ЦФ
11
Мирослав Клозе
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Милан - Лацио
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Тальявенто
(Терни)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3 HD
Новости команд
Все
Милан
Лацио
Только один футболист провел больше матчей за сборную, чем Модрич
16 ноября
3
«Милан» хочет арендовать игрока «Реала» с правом выкупа за 60 миллионов
15 ноября
Модрич поздравил Кейна с рекордом сборной Англии необычным подарком
13 ноября
2
Стало известно, в каком клубе может оказаться 35-летний Де Брюйне зимой
12 ноября
Эндрик отказался от перехода в «Милан» из-за прозвища клуба
11 ноября
4
Только один футболист провел больше матчей за сборную, чем Модрич
16 ноября
3
«Милан» хочет арендовать игрока «Реала» с правом выкупа за 60 миллионов
15 ноября
Модрич поздравил Кейна с рекордом сборной Англии необычным подарком
13 ноября
2
Стало известно, в каком клубе может оказаться 35-летний Де Брюйне зимой
12 ноября
Эндрик отказался от перехода в «Милан» из-за прозвища клуба
11 ноября
4
«Наполи» – «Лацио»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Наполи» и «Лацио» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Лацио» – «Кальяри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А Италии: шансы «Лацио» и «Кальяри» на победу в матче 10-го тура
31 октября
Серия А. Волевая победа «Ромы», мощный камбэк «Комо», «Лацио» уничтожил «Сассуоло»
28 октября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+