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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Лацио
Милан - Лацио: обзор матча 28 марта 2010
Милан
28.03.2010, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 31 тур
1 : 1
Завершен
Лацио
19'
М. Боррьелло (П)
33'
Ш. Лихтштайнер
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Лацио
+2
Желтая карточка
Ф. Муслера
Замена
Д. Бьява
️️️️
Ш. Лихтштайнер
Замена
П. Фоджа
️️️️
М. Сарате
Замена
Д. Дзигони
️️️️
Ф. Индзаги
Замена
М. Янкуловски
️️️️
Д. Дзамбротта
Желтая карточка
Х. Рикардо Крус
Желтая карточка
М. Фламини
Замена
Х. Рикардо Крус
️️️️
К. Брокки
Желтая карточка
С. Маури
Желтая карточка
Д. Дзамбротта
ГОЛ! 1:1!
Ш. Лихтштайнер
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Боррьелло
19'
Желтая карточка
М. Амброзини
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
1
Дида
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
19
Джузеппе Фавалли
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
19
Джанлука Дзамбротта
ПЗ
20
Матье Фламини
ЛП
90
Массимо Амброзини
(К)
ОП
10
Кларенс Зеедорф
АП
20
Иньяцио Абате
ПП
22
Марко Боррьелло
ЦФ
9
Филиппо Индзаги
ЦФ
Главный тренер
Насименту де Араужо Леонардо
Лацио
16
Фернандо Муслера
ВР
26
Штефан Раду
ЛЗ
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
3
Андре Диас
ПЗ
11
Александар Коларов
ЛП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
32
Кристиан Брокки
ЦП
6
Стефано Маури
(К)
АП
2
Штефан Лихтштайнер
ПП
18
Томмазо Рокки
ЦФ
9
Мауро Сарате
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Милан
30
Флавио Рома
ВР
18
Марек Янкуловски
ЛЗ
13
Каха Каладзе
ЦЗ
30
Массимо Оддо
ПЗ
8
Дженнаро Гаттузо
ЦП
90
Симоне Верди
АП
39
Джанмарко Дзигони
ЦФ
Лацио
46
Томмазо Берни
ВР
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
23
Модибо Диаките
ЦЗ
4
Фабио Фирмани
ЛП
17
Паскуале Фоджа
ЛП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
74
Хулио Рикардо Крус
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Дида
7
Антонини
19
Фавалли
3
Силва
19
Дзамбротта
90
Амброзини
20
Фламини
20
Абате
10
Зеедорф
9
Индзаги
22
Боррьелло
3-4-1-2
16
Муслера
3
Андре Диас
2
Стендардо
26
Раду
2
Лихтштайнер
24
Ледесма
32
Брокки
11
Коларов
6
Маури
9
Сарате
18
Рокки
9
Индзаги
39
Дзигони
39
Дзигони
9
Индзаги
19
Дзамбротта
18
Янкуловски
18
Янкуловски
19
Дзамбротта
2
Лихтштайнер
20
Бьява
20
Бьява
2
Лихтштайнер
9
Сарате
17
Фоджа
17
Фоджа
9
Сарате
32
Брокки
74
Крус
74
Крус
32
Брокки
Остались в запасе
Милан
Лацио
30
Флавио Рома
ВР
13
Каха Каладзе
ЦЗ
30
Массимо Оддо
ПЗ
8
Дженнаро Гаттузо
ЦП
90
Симоне Верди
АП
Главный тренер
Насименту де Араужо Леонардо
46
Томмазо Берни
ВР
23
Модибо Диаките
ЦЗ
4
Фабио Фирмани
ЛП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Остались в запасе
30
Флавио Рома
ВР
13
Каха Каладзе
ЦЗ
30
Массимо Оддо
ПЗ
8
Дженнаро Гаттузо
ЦП
90
Симоне Верди
АП
Остались в запасе
46
Томмазо Берни
ВР
23
Модибо Диаките
ЦЗ
4
Фабио Фирмани
ЛП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Главный тренер
Насименту де Араужо Леонардо
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Статистика матча Милан - Лацио
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Тальявенто
(Терни)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 22:40 (прямая); "Россия 2" 22:40 (прямая)
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