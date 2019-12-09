Эдуардо Рейя
Тренер
|Имя
|Эдуардо
|Фамилия
|Рейя
|Команда
|Албания
|Гражданство
|Италия
|Дата рождения
|10 октября 1945
|Имя
|Эдуардо
|Фамилия
|Рейя
|Команда
|Албания
|Гражданство
|Италия
|Дата рождения
|10 октября 1945
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Албания
|8
|0
|0
|8
|Дата
|Матч
|27.03.2023
|Польша
|0 : 0
|Албания
|17.06.2023
|Албания
|0 : 0
|Молдавия
|20.06.2023
|Фарерские острова
|0 : 0
|Албания
|07.09.2023
|Чехия
|0 : 0
|Албания
|10.09.2023
|Албания
|0 : 0
|Польша
|12.10.2023
|Албания
|0 : 0
|Чехия
|17.11.2023
|Молдавия
|0 : 0
|Албания
|20.11.2023
|Албания
|0 : 0
|Фарерские острова